Calciomercato | il Real Madrid è più vicino a Salah

Calciomercato - bomba dalla Spagna : Neymar vuole solo il Real Madrid! : Si preannuncia un’estate caldissima per quanto riguarda la prossima finestra di Calciomercato, in particolar modo non sono da escludere colpi di scena per quanto riguarda il futuro dell’attaccante Naymar. ‘Marca’ ha riportato la volontà di Neymar di indossare la maglia del Real Madrid e di giocare con Cristiano Ronaldo. Il brasiliano vorrebbe giocare in un club Realmente competitivo e i Blancos, che si apprestano a giocare da ...

Calciomercato Inter - Figo : 'Icardi è pronto per il Real Madrid - è già grande' : E per il calcio in generale: non siamo abituati a un campionato del mondo senza Italia. Però questa credo sia una lezione che può servire per il futuro, per non tornare a ripetere gli errori che sono ...

Calciomercato Juventus - Chiellini al Real Madrid? Già scelto l'erede Video : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Spagna per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media iberici, infatti, il Real Madrid sta cercando un difensore di alto livello per la prossima stagione e ha messo nel mirino Giorgio Chiellini della Juventus, prossimo avversario delle merengues nei quarti di finale di Champions League. A riportare la notizia è il noto quotidiano iberico El Gol Digital, che sta ...

Calciomercato Milan - Suso al Real Madrid? Ecco il possibile sostituto Video : Suso è sicuramente uno dei migliori calciatori del #Milan, come dimostrano le sue prestazioni in questa stagione. L'esterno offensivo ha un contratto con il Milan fino al 2022 e una clausola rescissoria di trentotto milioni di euro, cifra certamente accessibile. Se il Milan non dovesse ottenere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, Suso potrebbe lasciare Milano al termine della stagione. Su di lui è molto forte ...

MILINKOVIC-SAVIC - LOTITO VUOLE 150 MILIONI/ Calciomercato Lazio : asta PSG-Real Madrid - e la Juventus... : MILINKOVIC-SAVIC, LOTITO VUOLE 150 MILIONI: Calciomercato Lazio, in estate partirà l'asta per il serbo. Si sfideranno PSG, Real Madrid e le due squadre di Manchester. E la Juventus...(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 10:35:00 GMT)

Calciomercato Milan - sorprendente proposta al Real Madrid Video : Dalla Spagna giungono delle indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando a quanto riporta il noto quotidiano iberico Sport, infatti, il Real Madrid ha messo nel mirino Donnarumma e Suso per la prossima stagione. Il primo piace moltissimo al numero uno del Real, Florentino Perez, perché è uno dei più interessanti prospetti del calcio mondiale e viene considerato dagli esperti uno dei migliori portieri ...

ALISSON AL REAL MADRID?/ Calciomercato Roma - offerta choc da 60 milioni dei galacticos : il portiere vacilla : ALISSON al REAL MADRID? Calciomercato Roma: Florentino Perez deciso a portare il portiere brasiliano al Bernabeu. L'offerta ai giallorossi è di quelle irrinunciabili, ma Monchi...(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 11:04:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - offerta con contropartita del Real Madrid per Alisson : Calciomercato Roma – La Roma sta disputando una stagione positiva soprattutto in Champions League, adesso per i giallorossi sfida affascinante contro il Real Madrid. Fino al momento si è messo in mostra il portiere Alisson, parate miracolose dell’estremo difensore giallorosso e valutazione economica che è aumentata clamorosamente. Il brasiliano è finito nel mirino del Real Madrid, offerta veramente importante da parte dei Blancos, 25 ...

Calciomercato : le indiscrezioni diventano realtà - il padre di Neymar tratta con il Real. Juventus alla finestra : Le indiscrezioni diventano realtà. L’attaccante ex Barca Neymar sarebbe sarebbe in trattativa con Real Madrid. Il padre del calciatore brasiliano, secondo quanto rivela il giornale spagnolo As, sarebbe già discutendo con Florentino Perez per studiare una strategia per la cessione. La Juventus è alla finestra: il sogno di Agnelli e Marotta e quella di creare un tridente offensivo con Dybala e Higuain. Un trio stellare, in grado di competere ...

Calciomercato - Neymar-Real grazie a Nike : ... passato soltanto l'estate scorsa al PSG per 222 milioni di euro, prezzo della clausola rescissoria, cifra record per il mondo del calcio. Calciomercato, la Nike può aiutare il Real Madrid a comprare ...