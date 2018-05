Google Foto introduce nuove funzioni pilotate dall’intelligenza artificiale al Google I O

Tutte le novità di Android Auto - Google Maps - Foto - Calendario e tante altre app Google : Scopriamo le novità introdotte nei giorni scorsi da Google con l'aggiornamento di alcune delle sue applicazioni, tra cui Android Auto, Google Maps, App Google Calendario e molte altre. L'articolo Tutte le novità di Android Auto, Google Maps, Foto, Calendario e tante altre app Google proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome in esecuzione su un Lumia? Si - è possibile [Foto] : Avreste mai immaginato di vedere Google Chrome, il browser più utilizzato al mondo, su uno smartphone Lumia? Uno sviluppatore ci è appena riuscito. Gustave, per chi non lo conoscesse, è un famoso leaker e developer molto esperto di Windows 10 e Windows 10 Mobile; conosce qualsiasi hack possibile ed è diventato abbastanza famoso tra la community di Windows Phone grazie al tool Interop-Unlock che consente di sbloccare gli smartphone della casa di ...

Google Foto : come funziona : Se sei un amante della Fotografia ed hai uno smartphone Android sicuramente avrai sentito parlare dell’applicazione Google Foto. Uno dei problemi più frequenti di chi ama fare Fotografie e video è quello delle dimensioni della memoria dei dispositivi che, spesso, non è sufficiente per soddisfare la propria passione. Google Foto colma questa mancanza con il suo servizio di Cloud che è più intelligente e mirato verso il mondo della ...

Giornata della Terra - Earth Day 2018 : ecco il bellissimo doodle di Google [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Google Foto riorganizza la barra di navigazione mettendo in primo piano il tab “Foto” : Appena ieri abbiamo visto che Google Foto sta ricevendo un nuovo editor per i video, oggi invece scopriamo come riorganizza la barra di navigazione in basso, mettendo in primo piano il tab Foto. Vengono quindi messi in primo piano i contenuti dell'utente, relegando l'Assistente al terzo tab. L'articolo Google Foto riorganizza la barra di navigazione mettendo in primo piano il tab “Foto” proviene da TuttoAndroid.

Google Foto riceve un nuovo editor dei filmati decisamente amichevole e semplice : Con la versione 3.18 Google Foto introduce un nuovo editor video, decisamente più semplice e con un'interfaccia che permette di effettuare più rapidamente le modifiche. L'articolo Google Foto riceve un nuovo editor dei filmati decisamente amichevole e semplice proviene da TuttoAndroid.

Google Lens : come identificare gli oggetti nelle foto : Google Lens, presentato durante il Google I/O 2017 e inizialmente usufruibile in esclusiva sui Pixel di 2a generazione tramite Google Assistant, è ufficialmente in roll-out su tutti i dispositivi tramite l’applicazione Google foto. Di che si tratta? In sostanza, Google Lens è una diramazione di Google Assistant che sfrutta l’intelligenza artificiale per riconoscere oggetti, luoghi e che ci permette persino di connetterci ad una rete Wi-Fi ...

Geniatech ATV495 Max e ATV598 Max - Android TV Box certificati Google. Foto e video : ... incluso il Google Play Store, ma potranno anche finalmente sfruttare funzionalità "esclusive" come Google voice search , Google Cast e varie app per lo streaming video come YouTube, Hulu, Netflix, ...

Google pubblica nuove foto scattate dal #teampixel : Dal blog ufficiale di Google arriva una nuova serie di foto catturate dai possessori di smartphone della gamma Google Pixel e taggate con #teampixel L'articolo Google pubblica nuove foto scattate dal #teampixel proviene da TuttoAndroid.

Google affinerà la 'guida ai servizi di streaming' su Play Film - foto e apk download - : Nel codice infatti sono presenti riferimenti alla possibilità di selezionare attraverso un wizard i servizi di streaming a cui siamo interessati.

Google aggiorna un sacco di app : novità per Opinion Rewards - Messaggi Android - Foto e altre : Google ci è andata giù pesante questa settimane perché ha rilasciato aggiornamenti per molte sue applicazioni e cioè per Google Fogli, Google Foto, Google Lens, Google Opinion Rewards, Google Play Film e Messaggi Android. L'articolo Google aggiorna un sacco di app: novità per Opinion Rewards, Messaggi Android, Foto e altre proviene da TuttoAndroid.

Ora Google riconosce le razze di cani e gatti nelle tue foto : (foto: Google) È passato poco più di un mese da quando Google ha portato il riconoscimento intelligente delle immagini dalla fotocamera dei suoi smartphone Pixel agli smartphone della concorrenza. Google Lens, questo il nome della funzionalità, ora può riconoscere panorami e soggetti all’interno delle foto stoccate in Google foto su tutti i dispositivi iOS e su alcuni dei telefoni Android più in voga del momento, ma presto si doterà di ...

Al Google I/O scopriremo grandi novità per Google Foto e il dominio .app : Secondo quanto riporta il programma delle sessione del Google I/O, in programma tra poche settimane a Mountain View, scopriremo eccitanti novità legate a Google Foto e al dominio .app. L'articolo Al Google I/O scopriremo grandi novità per Google Foto e il dominio .app proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera si aggiorna reintroducendo l’opzione per disattivare il doppio tocco : Google è corsa ai ripari, seppur non velocemente, e ha sistemato il problemino introdotto con la precedente versione di Google Fotocamera con un nuovo aggiornamento, numero 5.2.022. L'articolo Google Fotocamera si aggiorna reintroducendo l’opzione per disattivare il doppio tocco proviene da TuttoAndroid.