Velisti dispersi - i ricercatori Cnr : “Secondo i nostri calcoli la zattera potrebbe essere andata verso Nord-Est” : “C’è più di qualche possibilità che i naufraghi siano intorno al punto: 20.5 W e 38.25 N”. Lo afferma Sandro Carniel, ricercatore di Cnr Ismar di Venezia, che insieme a Carlo Brandini del Cnr Lamma di Firenze ha svolto e coordinato una proiezione per cercare di individuare la rotta della eventuale zattera di salvataggio sui cui si spera si sia messo in salvo l’equipaggio del Bright, l’imbarcazione italiana da cui il 2 maggio scorso è stata ...

Velisti dispersi nell'Atlantico - riprendono le ricerche in oceano | : Il ministro degli Esteri Alfano: "Portogallo intenzionato a proseguire" le perlustrazioni in oceano per trovare Aldo Revello e Antonio Voinea, scomparsi il 2 maggio tra le Azzorre e Gibilterra

Velisti dispersi - 'Hanno azionato a mano l'allarme perciò hanno avuto tempo per salvarsi' : Castelnuovo Magra , La Spezia, , 7 maggio 2018 - Si apre uno spiraglio per lo skipper Aldo Revello e il marinaio Antonio Voinea , dispersi in Atlantico dal 2 maggio: dal "Bright", il veliero su cui ...

Velisti dispersi : “Hanno azionato a mano l’allarme” : “L”epirb’ dell’imbarcazione (il dispositivo di allarme) non si aziona a contatto con l’acqua, ma manualmente. Questo significa che Aldo e Antonio hanno avuto il tempo di scendere sotto coperta e poi di risalire per lanciare la zattera di salvataggio”. Rosa Cilano, moglie di Aldo Revello, uno dei due skipper dispersi dal 2 maggio nell’Atlantico (l’altro e’ Antonio Voinea), ha verificato grazie ...

Velisti dispersi - Alfano : “In Portogallo proseguono le ricerche” : “Il collega Augusto Santos Silva mi ha appena confermato, al telefono, che il governo portoghese e’ determinato a proseguire le operazioni di ricerca in mare di Revello e Voinea. Siamo in contatto con i familiari. Grazie al Portogallo per l’amicizia dimostrata”. E’ quanto ha twittato il ministro degli Esteri, Angelino Alfano. L'articolo Velisti dispersi, Alfano: “In Portogallo proseguono le ricerche” ...

La moglie di uno dei Velisti dispersi «Hanno azionato a mano l’allarme» : Ripresi i sopralluoghi aerei e navali per trovare i due spezzini scomparsi dai radar nell’Atlantico. La compagna: «Sono certa: Aldo e Antonio sono sulla zattera»

Velisti dispersi nell'Atlantico : sono riprese le ricerche - : Alle 13 di oggi la fregata italiana Alpino ha iniziato a lavorare di nuovo per trovare Aldo Revello e Antonio Voinea, scomparsi il 2 maggio tra le Azzorre e Gibilterra. La moglie dello skipper ...

Velisti dispersi nell’Atlantico : sono riprese le ricerche : Velisti dispersi nell’Atlantico: sono riprese le ricerche Alle 13 di oggi la fregata italiana Alpino ha iniziato a lavorare di nuovo per trovare Aldo Revello e Antonio Voinea, scomparsi il 2 maggio tra le Azzorre e Gibilterra. La moglie dello skipper spezzino: "Farò il possibile per tenere alta ...

Velisti dispersi : la Guardia Costiera italiana ha chiesto di allargare l’area delle ricerche : La Guardia Costiera italiana ha chiesto alle autorità portoghesi di allargare l’area di ricerca della barca a vela “Bright” dispersa nell’oceano Atlantico: a bordo Aldo Revello e lo skipper Antonio Voinea. La richiesta è partita ieri al termine di una serie di contatti che hanno consentito di riprendere le attività di ricerca. La Guardia Costiera italiana ha fornito inoltre la piena disponibilità dei propri ufficiali in ...

Nuove ricerche per i Velisti dispersi. Farnesina in pressing sul Portogallo : Una nave della nostra Marina militare impegnata nelle ricerche di Aldo Revello e Antonio Voinea, gli skipper dispersi dal 2 maggio scorso a largo di Gibilterra. Appello dei familiari: 'Continuate a ...

Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico : sospese le ricerche : Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico: sospese le ricerche Velisti dispersi nell’Oceano Atlantico: sospese le ricerche Continua a leggere

Velisti dispersi nell'Oceano Atlantico - si riaccende la speranza : l'Italia avvia le ricerche : La nave Alpino della Marina Militare - una fregata di ultima generazione qualificata per il soccorso - è stata dirottata sull'Atlantico per aiutare nelle ricerche di

Velisti dispersi - nave della Marina italiana in zona per ricerche : Velisti dispersi, nave della Marina italiana in zona per ricerche Velisti dispersi, nave della Marina italiana in zona per ricerche Continua a leggere

Velisti italiani dispersi in Portogallo - dopo l'appello della moglie riprendono le ricerche : La nave Alpino della Marina Militare farà un'ulteriore ricerca con l'elicottero di bordo dei due Velisti - l' italiano Aldo Ravello e il suo amico romeno Antonio Voinea - dispersi nell'Atlantico tra le Azzorre e Gibilterra. È il risultato dell' impegno del governo dopo l'appello della moglie di Revello, Rosa Cilano. La Farnesina ha informato il Portogallo che da ieri aveva interrotto le ricerche. "Ci sono infiniti casi di persone ...