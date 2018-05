Uganda - al parco con la babysitter è sbranato vivo da un leopardo : morto bimbo di 3 anni : Un bimbo di tre anni è stato rapito e sbranato vivo da un leopardo in un parco safari in Uganda. Il piccolo aveva seguito la babysitter che si era allontanata in una zona non recintata. Le forze dell'ordine sono sulle tracce dell'animale: "Ha mangiato carne umana e tenterà di farlo ancora, è molto pericoloso".Continua a leggere