Finale Mondiali calcio 2018 - quando si gioca? Data - programma - orari e tv : I Mondiali di calcio saranno l’evento clou dell’estate sportiva. In Russia si sfideranno le migliori 32 squadre del globo, tra le quali, come è ben noto, mancherà l’Italia. Lo spettacolo, però, non mancherà. Ci sarà il Brasile, desideroso di vendicare la debacle casalinga di quattro anni fa, e la Germania, vincitrice nel 2014. Anche Francia e Spagna fanno parte del novero delle favorite, come l’Argentina, qualificatasi ...

Snooker - Finale Mondiali 2018 : Mark Williams avanti 10-7 su John Higgins - micidiale serie nel finale. Domani si assegna il titolo : Mark Williams conduce per 10-7 la Finale del Mondiale 2018 di Snooker. Il gallese ha preso un vantaggio importante nei confronti dello scozzese John Higgins al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra) e si presenta nel miglior modo possibile alla seconda e decisiva giornata di gara: lunedì 7 maggio, festa dei lavoratori in territorio anglosassone, conosceremo chi sarà il Campione del Mondo. Si deve arrivare a 18 per alzare al cielo il ...

LIVE Snooker - Finale Mondiali 2018 in DIRETTA : Higgins-Williams 5-7 - inizia la seconda sessione di gioco : OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE integrale della Finale dei Mondiali di Snooker 2018, accompagnandovi per tutte e quattro le sessioni previste tra oggi e domani. Si comincia oggi, aggiornamenti a ...

LIVE Snooker - Finale Mondiali 2018 in DIRETTA : Higgins-Williams. Risultato e aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale dei Mondiali 2018 di Snooker, atto conclusivo al Crucible Theatre di Sheffield, in Gran Bretagna. Saranno John Higgins e Mark Williams ad affrontarsi, in un match tra giocatori esperti che insieme sommano già la bellezza di sei titoli al Mondiale, che domani sera diventeranno addirittura sette. Il favorito sarà Higgins, reduce dalla sconfitta dello scorso anno in Finale contro Mark Selby. Per ...

Snooker - Mondiali 2018 : Higgins e Williams volano in Finale - piegati Wilson ed Hawkins : Al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra) domenica 6 e lunedì 7 maggio andrà in scena la finale dei Mondiali 2018 di Snooker. La sfida sarà tra lo scozzese John Higgins (n.5 del ranking) e il gallese Mark Williams (n.7 del ranking). Higgins si è assicurato l’accesso alla finale piegando 17-13 l’inglese Kyren Wilson. Per il quattro volte iridato si tratta del settimo atto conclusivo a questi livelli dopo che l’anno scorso ...

Snooker - Finale Mondiali 2018 : John Higgins-Mark Williams. Programma - orari e come vederla in tv : Al Crucible Theatre di Sheffield (Inghilterra) domenica 6 e lunedì 7 maggio andrà in scena la Finale dei Mondiali 2018 di Snooker. La sfida sarà tra lo scozzese John Higgins (n.5 del ranking) e il gallese Mark Williams (n.7 del ranking). Higgins si è assicurato l’accesso alla Finale piegando 17-13 l’inglese Kyren Wilson. Per il quattro volte iridato si tratta del settimo atto conclusivo a questi livelli dopo che l’anno scorso ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della sesta giornata. Cina-Giappone sarà la Finale femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 54 incontri nella sesta giornata di gare in tutte i sei tabelloni, con le semifinali della Championships Division femminile, che hanno designato Cina e Giappone quali finaliste. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Quarti di finale Cina-Austria 3-0 Corea del Sud-Giappone 3-1 Svezia-Inghilterra ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della quinta giornata. Corea Unificata in semiFinale nel torneo femminile : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 56 incontri nella quinta giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile, con la sorpresa della scelta di Corea del Sud e Corea del Nord di non affrontarsi nei quarti di finale della Championships Division femminile, proseguendo la competizione con un team unificato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships ...

Tennistavolo - Mondiali femminili a squadre 2018 : niente scontro Corea del Sud-Corea del Nord. Selezione unica in semiFinale : Lo sport dà un altro esempio da seguire alla politica mondiale, che pure sta facendo passi avanti in questo senso: questa mattina ad Halmstad, in Svezia, per i quarti di finale dei Mondiali femminili a squadre di Tennistavolo avrebbero dovuto affrontarsi Corea del Sud e Corea del Nord. La prima aveva avuto accesso diretto ai quarti dopo la vittoria del proprio girone, la seconda ha superato la Russia per 3-0 negli ottavi di finale: il sorteggio ...

Snooker - Mondiali 2018 : Higgins ai quarti di Finale - Ding ipoteca il pass - Walden-Trump in parità : Al Crucible Theatre di Sheffield proseguono i Mondiali 2018 di Snooker con quattro match degli ottavi di finale. Prova di forza dello scozzese John Higgins, già quattro volte Campione del Mondo che ha surclassato l’inglese Jack Lisowski (giustiziere di Stuart Bingham al primo turno) con un netto 13-1. Ora Higgins sfiderà il vincente del derby inglese tra Ricky Walden e Judd Trump, attualmente in perfetta parità (8-8). Il gallese Mark ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : la Svizzera conquista l’oro in Finale contro la Russia. L’Italia chiude al 12° posto : Giornata di medaglie nei Mondiali del Doppio Misto di Curling ad Östersund (Svezia). Finali che, purtroppo, non hanno avuto per protagonista l’Italia: Veronica Zappone e Simone Gonin sono usciti di scena negli ottavi di finale per mano della Svizzera di Michele Jaeggi e Sven Michel (6-5). Ebbene, è stata proprio il duo elvetico a laurearsi quest’oggi campione del mondo avendo la meglio sulla Russia 9-6, al termine di un incontro ...

Snooker - Mondiali 2018 : Trump si salva con Wakelin - McGill avanza agli ottavi di Finale. I risultati di oggi (26 aprile) : Soltanto due sessioni di gare nella giornata di giovedì 26 aprile ai Mondiali 2018 di Snooker. Al Crucible Theatre di Sheffield si è definito il tabellone degli ottavi di finale, gli ultimi due giocatori a passare il turno sono stati l’inglese Judd Trukp e lo scozzese Anthony McGill. Trump, numero quattro del ranking e già numero uno, si è salvato contro uno scatenato Chris Wakelin. Il qualificato inglese ha seriamente messo in difficoltà ...

Curling - Mondiali doppio misto 2018 : l’Italia affonda il Lussemburgo - ora la Svizzera agli ottavi di Finale. Tutto il tabellone : L’Italia ha surclassato il Lussemburgo con un netto 15-1 ai Mondiali 2018 di Curling doppio misto e ha chiuso il girone eliminatorio al terzo posto, alle spalle di Svizzera e USA. Veronica Zappone e Simone Gonin, dopo il netto 6-0 del primo end, hanno amministrato la situazione e hanno chiuso i conti con due end di anticipo. Ora gli azzurri affronteranno la Svizzera agli ottavi di finale. Appuntamento domani (alle ore 12.30) per la sfida ...

Snooker - Mondiali 2018 : si va verso il completamento dei sedicesimi. Oggi al via gli ottavi di Finale : Tre incontri completati ieri ai Mondiali di Snooker, mentre gli ultimi due sedicesimi di finale sono stati interrotti e verranno completati Oggi, quando si giocheranno i primi ottavi di finale. Due dei tre scontri completati ieri in realtà erano stati iniziati martedì e poi interrotti, ma i risultati sono sulla stessa falsariga dell’andamento del match prima della sospensione. Va ricordato che i sedicesimi si giocano al meglio dei 19 ...