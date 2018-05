“Un incontro travolgente” Gf | l’amore trionfa I due inquilini di nascosto da tutti si

caffeinamagazine

: Diverse case discografiche hanno richiesto un incontro con alcuni cantanti della squadra Bianca e Blu per valutare… - AmiciUfficiale : Diverse case discografiche hanno richiesto un incontro con alcuni cantanti della squadra Bianca e Blu per valutare… - DarioNardella : Con il Primo Ministro di #Albania @ediramaal, un incontro proficuo svolto in un ottimo clima, rappresentativo delle… - matteorenzi : Disponibile a un incontro in #streaming coi Cinque Stelle, indisponibile a votare un loro governo. Non prendiamo i… -

(Di domenica 6 maggio 2018) Love is in the air contava qualche decennio fa Sandy Marton, ma mai ritornello fu più attuale nella casa del grande Fratello. Tra dissapori, litigate, esplosioni e quant’altro nella casa nasce anche l’amore. Dopo giorni di occhiate languide e parole dolci, la passione ha preso il sopravvento tra Matteo e Alessia del Grande Fratello. Insomma una boccata d’aria per il format che stava un po’ soffrendo degli ultimi avvenimenti un po’ troppo sopra le righe. Dopo la storia mai iniziata tra Patrizia e Luigi, vista l’uscita della ragazza che stava trovando grande complicità con l’ex di Nina Moric, e dopo l’attrazione venuta fuori tra Filippo e Lucia, quello tra Gentili e la Prete sembra il binomio dal quale può nascere una nuova storia. I due si sono baciati nella notte a cavallo tra sabato 5 maggio e domenica 6 maggio, come annunciato da ...