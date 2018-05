Serie A Sassuolo | Iachini | «La salvezza non era scontata»

Serie A - Il Sassuolo batte la Sampdoria e si salva : 1-0 al Mapei Stadium : Gli abbonati di Mediaset Premium potranno vedere le partita in streaming da Pc, smartphone o tablet su PremiumPlay, app che può essere scaricata gratuitamente; quelli di Sky su SkyGo con analoghe ...

Posticipo Serie A - Sassuolo-Samp 1-0 : 20.05 Vittoria del Sassuolo che supera 1-0 in casa la Samp nel Posticipo della 36.ma giornata. Primo tempo davvero amaro di emozioni al Mapei Stadium. Da segnalare solo una bella girata di Berardi respinta da Viviano. Nella ripresa gli emiliani passano in vantaggio al 68': da Berardi a Duncan che serve in area Politano. L'ex della Roma da posizione piuttosto defilata 'fulmina' Viviano per l'1-0. Non arriva la reazione dei doriani. Fa festa il ...

Serie A Sassuolo-Sampdoria - probabili formazioni e tempo reale alle 18. Dove vederla in tv : REGGIO EMILIA - Oggi alle 18 la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A prevede il confronto tra Sassuolo e Sampdoria . Per i neroverdi padroni di casa l'occasione è importante per mettersi ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Salvezza? Pensiamo ad una partita alla volta» : REGGIO EMILIA - Beppe Iachini è pronto per la sfida casalinga tra il suo Sassuolo e la Sampdoria . Queste le sue parole sugli avversari: "La Sampdoria è una squadra con dei ragazzi che giocano insieme ...

Serie A Sassuolo - Magnanelli : «Sampdoria? Una partita complicata» : Sassuolo - Francesco Magnanelli suona la carica in casa Sassuolo : 'Ognuno di noi sa benissimo cosa non è andato contro il Crotone. Probabilmente abbiamo giocato con un pizzico di superficialità, non ...

Serie A Sassuolo - Biondini - Goldaniga e Sensi : differenziato : Sassuolo - Doppia seduta di allenamento oggi per il Sassuolo : al mattino riscaldamento, lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo, successivamente i neroverdi hanno svolto messa in ...

Serie A Sassuolo - Iachini : «Dovevamo essere più cinici» : CROTONE - "Venivamo da una Serie positiva di otto risultati utili di fila e abbiamo eguagliato il record del Sassuolo in Serie A" . Così ai microfoni di Sky il tecnico dei neroverdi, Iachini , dopo la ...

Serie A 35esima giornata goleada del Crotone contro il Sassuolo in chiave salvezza : Crotone 4 Sassuolo 1 Marcatori: 3° Trotta, 15° Simy, 30° Trotta, 45° Berardi (r ), 88° Simy. Crotone (4-3-3): Cordaz,

Serie A Crotone - Zenga : «Intensi e furbi contro il Sassuolo» : Crotone - "C'è da fare la prestazione a tutti i costi, perchè quando fai la prestazione le cose vengono da sè, va tutto per il meglio. Affrontiamo una squadra, il Sassuolo, che viene da otto risultati ...

Probabili Formazioni Crotone-Sassuolo - Serie A 29-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Crotone-Sassuolo, Serie A 2017/2018, 35^ Giornata ore 12.30: analisi e pronostico della partita. Per Zenga è sfida salvezza allo Scida. E’ una delle partite più interessanti della trentacinquesima giornata di Serie A quella che si disputerà allo ”Scida” tra Crotone e Sassuolo. La formazione allenata da Walter Zenga è reduce dalla rimonta sul campo dell’Udinese dopo il pari contro la ...

Serie A Sassuolo. Iachini : «A Crotone vogliamo fare risultato» : SASSUOLO - " Domani ci vorrà un'attenzione particolare su alcuni aspetti, serviranno atteggiamento e personalità importanti. Gara difficile, contro una squadra che sta bene, su un campo caldo" . Il ...

Serie A Crotone - Nalini : «Sassuolo? Ci prepariamo al meglio» : Crotone - "Siamo consapevoli della forza del Sassuolo , arrivano da tanti risultati utili consecutivi, ci giocheremo la gara a testa alta dando il massimo perché in queste 4 gare che rimangono ci ...

Serie A Sassuolo - Rogerio «Scudetto? Io tifo Juventus» : Sassuolo - Rogerio si sta facendo le ossa al Sassuolo e conta di mettere da parte altre presenze da qui a maggio: " Dobbiamo rimanere concentrati e preparare bene tutte le partite per poi fare del ...

Serie A Crotone - Simy : «Massima attenzione al Sassuolo» : Crotone - Simy è l'uomo in più del Crotone . Così l'attaccante, reduce da tre centri nelle ultime quattro uscite: 'Stiamo preparando con molta attenzione la prossima gara - spiega al sito ufficiale ...