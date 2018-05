Governo | Salvini pronto al preincarico | il piano dalle pensioni alla flat tax

Pensioni - Salvini : noi al Governo aboliamo la Fornero - le novità Video : In attesa delle nuove consultazioni al Quirinale sulla formazione del nuovo governo [Video]in programma per lunedì prossimo, il leader della Lega Matteo Salvini, che sarebbe pronto ad accettare un preincarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, rilancia l’appello sul raggiungimento di un’intesa sui punti programmatici, dalla riforma #Pensioni alla revisione del sistema fiscale. Quindi il superamento della legge Fornero e la flat ...

Governo - l'ultima mossa di Salvini : "Pronto a preincarico" : Il leader della Lega mette sul piatto la sua disponibilità in vista delle nuove consultazioni di Mattarella Governo, lunedì nuove consultazioni. Mattarella: "Ditemi se ci sono altre maggioranze"

Governo Giorgetti con appoggio Pd/ Centrodestra - la carta di Renzi : il Gianni Letta di Salvini : Governo Giorgetti con appoggio Pd: nuova ipotesi per l'esecutivo, l'esponente della Lega e braccio destro di Salvini con la benedizione di Matteo Renzi(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:39:00 GMT)

Salvini : io al Governo per no eurofollie : 13.00 Salvini in un post su Fb si candida a guidare un governo "che cominci a dire no alle eurofollie e metta al primo posto l'interesse dell'Italia". Nel post #maipiùservi, il leader della Lega sottolinea che "mentre in Italia si litiga e si aprono e chiudono forni, la Commissione Europea propone un bilancio che toglie 2 mld agli agricoltori italiani, per finanziare con 10 mld in più le politiche a favore dell'immigrazione". Per questo si ...

Giancarlo Giorgetti e Ignazio La Russa - il colloquio privato : 'Come devi fare per mandare Matteo Salvini al Governo' : 'devi dire a Matteo Salvini di chiedere l'incarico pieno'. A parlare è Ignazio La Russa e il destinatario del consiglio è il numero uno della Lega, Giancarlo Giorgetti . Il braccio destro del ...

Governo - Santanchè (FdI) : “Accuse di Di Maio a Salvini? Era nervosetto - in Friuli il M5s ha perso consensi” : Daniela Santanchè (FdI) a Omnibus (La7) commenta le dichiarazioni di Luigi Di Maio (M5s) sulle trattative per il nuovo Governo e le accuse a Matteo Salvini L'articolo Governo, Santanchè (FdI): “Accuse di Di Maio a Salvini? Era nervosetto, in Friuli il M5s ha perso consensi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Governo - Antonio Tajani 'rilancia' Matteo Salvini : 'Un politico per contare in Ue' : Sono partite che vanno giocate dalla politica con una presenza forte a Bruxelles, non vanno seguite con la mano sinistra: il diavolo si nasconde sempre nei dettagli. C'e' bisogno di un Governo ...

Matteo Salvini - 'o la va o la spacca' : Governo da solo - vince la linea di Giorgia Meloni : I retroscena su Matteo Salvini si sprecano. Il Corriere della Sera riferisce di estremi tentativi per convincere Luigi Di Maio a fare un governo, ma la linea dominante è che stavolta il leader della ...