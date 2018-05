Musei civici di Roma gratis domenica 6 maggio | mostre e attività in programma

"UN ANNO E MEZZO DI LAVORO E IMPEGNO - INVESTIMENTI E RISULTATI COMPLESSIVI DELL'AFFLUENZA AI CIVICI Musei. E GLI ULTIMI DATI DEL PRIMO ... : ... ha sottolineato l'assessore, che ha richiesto un grande sforzo organizzativo ma i DATI dimostrano che la cultura è un elemento trainante per l'economia e il turismo della città. L'IMPEGNO per un' ...

Milano. Bando per gestire il ticketing dei Musei civici : È aperto fino al prossimo 21 maggio il Bando per individuare il gestore della biglietteria unificata dei musei civici milanesi.

Pasqua : Verona - oltre 39mila ingressi nei Musei civici : Verona, 3 apr. (AdnKronos) – Tre giorni positivi nei musei veronesi in occasione delle festività Pasquali, con oltre 39 mila biglietti staccati. Complici gli ingressi ad 1 euro per la prima domenica del mese, i numerosi turisti presenti in città e il bel tempo.Nella sola giornata di Pasqua, sono stati oltre 20mila gli ingressi registrati alla tariffa ridotta di 1 euro. In Arena sono entrate 8.049 persone, alla Casa di Giulietta 3.602, al ...

Pasqua : Verona - oltre 39mila ingressi nei Musei civici (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Anche nella giornata di sabato 31 marzo sono stati registrati ben 9 mila ingressi. In Arena staccati 3.828 biglietti, alla Casa di Giulietta 2.018, al Museo di Castelvecchio 1.005, al Maffeiano 89, al Museo di Storia Naturale 164, all’Archeologico del Teatro Romano 473 e al Museo degli Affreschi alla Tomba di Giulietta 697. Sono stati invece 967 i biglietti staccati a Palazzo della Ragione, dei quali ...

Musei civici - il consorzio che ha vinto il bando : 'Selezione del personale approfondita' : ... il consorzio che ha vinto il bando di gara per la concessione del servizio di bookshop dei Musei civici di Venezia: da più parti in questi giorni sono sorte polemiche, sia di natura politica, sia ...

Domenica 4 marzo 2018 ingresso gratuito nei Musei civici per i residenti a Roma e nel territorio della Città metropolitana : Anche il 4 marzo, come tutte le prime domeniche del mese, l’ingresso a tutti i Musei civici e alle mostre in programma in questi spazi è gratuito per i residenti a Roma e nella Città metropolitana con una ricca offerta culturale promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura. Inoltre, come prima Domenica del mese, il percorso ...

