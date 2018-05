Medici Senza Frontiere ospite di Fosforo | la festa della scienza 2018 a Senigallia

Alfie è morto : “Il nostro guerriero è volato via”/ L'ospedale : “Attacchi senza precedenti ai nostri Medici” : Alfie Evans è morto, l’annuncio dei genitori del piccolo su Facebook: “Gli sono spuntate le ali". Alle ore 2:30 di questa notte, se ne andato il bimbo inglese di 23 mesi(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 19:20:00 GMT)

VACCINO ANTITUMORE SENZA CHEMIOTERAPIA/ Il Medicinale sarà disponibile entro un anno : via alla sperimentazione : Una nuova ricerca si aggiunge alla lotta contro i tumori: un VACCINO, elaborato da un'equipe dell'università di Stanford, potrebbe essere in commercio entro un anno. Nuovi importanti risultati arrivano dalla lotta contro i tumori. Grazie ad uno studio effettuato da un'equipe guidata dal professore Ronald Levy della Stanford University, entro un anno sarà disponibile un nuovo VACCINO che potrà salvare la vita molte persone. Dagli esperimenti ...

Bari - Medicinali sequestrati in aeroporto : venivano dalla Turchia senza autorizzazione : I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Bari hanno sequestrato, in collaborazione con i militari della guardia di finanza, diverse confezioni di medicinali all'aeroporto di Bari. I farmaci sono ...

Alfie - l'annuncio di papà Thomas : "Ha resistito respirando da solo e senza nutrimento assistito per 36 ore". I Medici : incredibile : l'annuncio di papà Thomas. Il piccolo Alfie Evans è tornato a ricevere nutrimento assistito nell'ospedale Alder Hey di Liverpool, dopo aver resistito senza «per 36...

Calvizie e Diradamento? C’è la Medicina Rigenerativa senza chirurgia. : Calvizie e Diradamento dei capelli: il nostro sangue è la fonte naturale dei principi attivi che possono risolvere i nostri problemi di Calvizie. Comprendere i meccanismi alla base della rigenerazione cellulare, è (ed è stato) fondamentale per indurre alla guarigione dalle lesioni, quei tessuti che non sono capaci di autorigenerarsi, il che si dimostro valido anche per i follicoli piliferi sofferenti. Ne parliamo con il dottor Mauro ...

Milano - esami Medici : flop del sito saltacode. «Usate la tecnologia senza paura» : Uno spreco. Una soluzione salva-code e risparmia-tempo che , quasi, nessuno utilizza. Per conoscere i risultati dei propri esami medici basterebbe un clic sul computer, sul telefonino o sul tablet, in ...

A 8 anni Julian guarisce dal cancro senza cure. I Medici sono sbalorditi : "La scienza non sa spiegarlo" : Il piccolo Julian Malankowska Julian e la sua inspiegabile guarigione dalla leucemia Julian Malankowska è un bambino inglese, nato a Blackburn, nel Lancashire. La sua storia ha fatto rimanere a bocca ...

Medici Senza Frontiere lancia la campagna #Umani : "Nessun eroe - solo persone" : Dolore, rabbia, paura, gioia e speranza, cinque emozioni che accomunano tutti gli esseri umani e che ogni giorno provano sia i pazienti e gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere (MSF), che si incontrano nei contesti di crisi di oltre 70 paesi, sia ogni singolo individuo in qualunque ambito della società. Le emozioni sono il cuore di #Umani, la nuova campagna di MSF, diffusa in concomitanza con i 25 anni di MSF in Italia, che ...

L’associazione Medici Senza Frontiere lancia la nuova campagna #Umani : L’associazione Medici senza Frontiere lancia la nuova campagna #Umani: “Attraverso cinque emozioni che accomunano tutti, Medici, pazienti, ogni singolo individuo in ogni ambito della società, riporta al centro il gesto umanitario nella sua essenza e invita a riscoprire il naturale istinto all’aiuto“. “In un momento in cui l’idea stessa di solidarietà è messa a rischio, #Umani riporta al centro l’atto ...

Impedito il soccorso a una nave di Medici Senza frontiere. Decine di migranti riportati in Libia : La nave di Medici senza frontiere allontanata da un area del Mediterraneo dove c'era un'imbarcazione in difficoltà e Decine di migranti riportati in Libia. La denuncia arriva da Msf che racconta come, ieri, alle 10.32, il Centro di Coordinamento del soccorso Marittimo (MRCC) di Roma abbia allertato la nave Aquarius, gestita in collaborazione da Medici senza Frontiere (MSF) e SOS Mediterranee, e la Guardia costiera libica, di un gommone in ...

“Non è possibile”. Italia - choc all’ospedale. La ‘scoperta’ dei Medici lascia senza parole : ”Sembra un miracolo” : Un fatto raro, rarissimo, che ha fatto gridare al miracolo è accaduto a Savona. La notizia è stata data nei giorni scorsi dal quotidiano ligure ”Il Secolo XIX” – è stata pubblicata nella sezione della provincia savonese – per poi essere ripresa dai maggiori giornali nazionali. Quattro pazienti ospiti della stessa struttura sanitaria si sono risvegliati dal coma profondo nel giro di pochi mesi: è nel Centro Vada ...

Sos Medici di base : 14 milioni di italiani rischiano di rimanere senza : Sos medici di base: 14 milioni di italiani rischiano di rimanere senza A Mattino 5 il racconto di un fenomeno che nei prossimi 5-8 anni potrebbe trasformarsi in emergenza Continua a leggere

Medici di base - code e ambulatori in tilt. Famiglie senza assistenza : Fuga verso la pensione, 14 milioni di italiani nei prossimi 5 anni rischiano di perdere una figura di riferimento. L'emergenza riguarda soprattutto Lombardia, Veneto ed Emilia