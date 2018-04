Concertone primo maggio 2018 Gianna Nanni canterà Guccini in chiave metal e il pubblico

Primo Maggio - solo 30 mila persone al Concertone di piazza San Giovanni : Concertone a numero chiuso quello di domani in piazza San Giovanni. Consentito l'ingresso solo a 30 mila persone, una rivoluzione rispetto ai numeri da centinaia di migliaia di spettatori di qualche ...

Concertone primo Maggio - scaletta di fuoco per la 28esima edizione : ROMA – Dagli Indigo Face a Fatboy Slim, passando per Mirkoeilcane, Willie Peyote, i Canova, Cosmo e la regina del rock italiano Gianna Nannini. Il Concertone del Primo Maggio si è rifatto il look quest’anno con un cast totalmente rinnovato da tanti talenti emergenti che, insieme ai più navigati, regaleranno una scaletta di fuoco. Il […]

Primomaggio.net - Il sito del Concertone del primo maggio a Roma : Possibile seguire il primo maggio anche in web streaming live , grazie al video player di Rai 3, e commentare in social tv i momenti più intensi e le esibizioni delle band e dei cantanti. Un modo per ...

Meteo - ondata di maltempo in arrivo. Pioggia sul Concertone del Primo maggio : UNA PERTURBAZIONE atlantica questa sera raggiungerà il Nord Italia e gli ultimi aggiornamenti per martedì Primo maggio non lasciano alcun dubbio: è in arrivo un peggioramento delle condizioni Meteo ...

Primo Maggio - Atac potenzia la rete per il ponte e il Concertone : la mappa : Primo Maggio, per il ponte che comprende il Concertone a piazza San Giovanni, l'Atac ha predisposto potenziamenti e modifiche sulla rete dei trasporti pubblici di Roma: ecco lo scenario. Domenica 29 ...

Ambra Angiolini e Lodo presentano il Concertone del Primo Maggio : Indietro 20 aprile 2018 2018-04-20T15:04:16+00:00 ROMA – Ambra Angiolini e Lodo GUENZI de Lo Stato Sociale conducono il Concertone del Primo Maggio 2018 di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany! I due presentatori sono anche autori del programma. Questi i nomi degli artisti ad oggi confermati che saranno sul palco […]

Concertone primo Maggio su Rai 3 : Ambra Angiolini e Lodo Guenzi conduttori : Una coppia del tutto inedita condurrà il Concertone del Primo Maggio a Roma, in diretta piazza San Giovanni su Rai 3: Ambra Angiolini e Lodo Guenzi, la voce degli Stato Sociale (la notizia è stata anticipata dal quotidiano Il Messaggero). Lei, sempre più lanciata sul fronte televisivo, è reduce dal non troppo brillante esperimento di Cyrano al fianco di Massimo Gramellini. Lui, rivelazione del Festival di Sanremo con il tormentone Una ...