PosteMobile lancia il piano a “tiratura limitata” Creami Extra 3 GB a 8 euro al mese

Un paio di giorni fa PosteMobile ha lancia to ufficialmente la nuova interessante offerta CREAMI 4000 a 7 euro al mese . L' offerta è dedicata esclusivamente ai clienti MNP e può essere attivata solo presso gli uffici postali ed i Kipoint abilitati. CREAMI 4000 offre 4000 Credit sfruttabili per chiamate, sms e traffico dati.

PosteMobile ha appena presentato Creami Giga 5 eXtra, la sua nuova offerta con credit illimitati utilizzabili per le chiamate e per gli SMS e 5GB di traffico dati in 4G al costo di 10€ ogni 4 settimane. I rinnovi diventeranno mensili dal prossimo 5 aprile ad un prezzo che rimarrà invariato.