Mafia : detenuti attori per un giorno per ricordare La Torre : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) – Domani, alle ore 10, presso la Casa di reclusione “Calogero Di Bona” – Ucciardone si terrà la manifestazione di commemorazione del 36° anniversario dell’uccisione politico-mafiosa di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, avvenuta il 30 aprile del 1982. I detenuti dell’Ucciardone metteranno in scena, sotto la regia di Lollo Franco, l’atto unico teatrale “Dalla parte ...