L' euro lima il vantaggio sul dollaro dopo la decisione della BCE

eurotech - Macquarie lima le posizioni corte : Teleborsa, - Il Gruppo Macquarie , il 16 aprile 2018, ha diminuito la posizione ribassista su Eurotech , dallo 0,58% allo 0,49%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni ...

eurotech - Macquarie lima le posizioni corte : Il Gruppo Macquarie , il 16 aprile 2018, ha diminuito la posizione ribassista su Eurotech , dallo 0,58% allo 0,49%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle posizioni nette corte.

Clima : Portogallo 100% rinnovabile a marzo - Italia 3ª in europa ma si può fare molto di più : Nel momento in cui i Paesi dell’Unione Europea stanno lavorando per finalizzare un accordo su una serie di politiche energetiche e Climatiche per il prossimo decennio, arrivano notizie incoraggianti dal Portogallo. Secondo un’analisi condotta da due ONG locali, Zero e APREN, la produzione di energia rinnovabile nel marzo 2018 ha superato la domanda di elettricità, rappresentando il 103,6% del consumo mensile di elettricità del Portogallo ...

Clima : Capi di stato chiedono alla Commissione europea una chiara strategia climatica per trasformare l’Accordo di Parigi in realtà : I Capi di stato europei hanno invitato la Commissione Europea ad avanzare, all’inizio del 2019, una strategia Climatica per il 2050, che sia compatibile con l’Accordo di Parigi, per la riduzione delle emissioni di gas serra a lungo termine in Europa. L’attuale obiettivo dell’Europa di ridurre le emissioni di carbonio di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 si basa sugli sforzi per limitare il riscaldamento globale a 2°C. Ma ...

Ambiente : clima ed economia - parte il progetto europeo SOCLIMPACT per le isole : Mitigare gli effetti del cambiamento climatico e l’impatto socio-economico sulle isole europee nel periodo 2030-2100, integrando le proiezioni climatiche e i modelli economici attualmente disponibili per l’Europa. È questo l’obiettivo del progetto Ue SOCLIMPACT, finanziato dal programma Horizon 2020 e a cui l’Italia aderisce con ENEA, CMCC, Università di Bologna e ANCI Sardegna. Studi pilota verranno condotti su un campione di 12 isole e ...

Allarme delle Accademie scientifiche europee sull'aumento degli eventi climatici estremi. I Governi intervengano con urgenza : Questo post è a cura del dott. Bruno Carli, socio della Classe di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali dell'Accademia dei Lincei e rappresentante italiano nel Panel Ambiente di Easac (European Academies Science Advisory Council).Easac ha pubblicato un aggiornamento del rapporto sugli eventi estremi che colpiscono l'Europa. Easac è l'associazione delle Accademie europee che fornisce alla politica informazione indipendente su temi ...

Clima - la denuncia di Greenpeace : “Generali finanzia centrali e impianti a carbone tra i più inquinanti d’europa” : “Generali offre copertura assicurativa a centrali e miniere di carbone, e finanzia perfino alcuni dei più inquinanti impianti d’Europa, tra i principali responsabili dei cambiamenti Climatici“. È questa l’accusa lanciata da Greenpeace al colosso italiano delle assicurazioni. Per questo motivo i volontari dell’associazione ambientalista hanno organizzato dei sit-in in prossimità di alcune agenzie del gruppo, ...

Clima : ecco come il riscaldamento dell’Artico influenza gli inverni di Stati Uniti - europa e Asia : Gli scienziati della Rutgers University-New Brunswick e dell’Atmospheric and Environmental Research (AER) hanno collegato la frequenza dell’estremo maltempo invernale negli Stati Uniti alle temperature dell’Artico. La ricerca è stata pubblicata in Nature Communications. Jennifer Francis, co-autrice dello studio e professoressa di ricerca di scienze marine e costiere presso la School of Environmental and Biological Sciences della Rutgers, ...

Cambiamento climatico : importante conferenza online europea per promuovere l’adattamento alle condizioni estreme e la riduzione del rischio di catastrofi : Mercoledì 21 marzo 2018, dalle 15 alle 15.50 CET si terrà una conferenza online dal titolo “Adapting to climate change: linking knowledge, policies and practices” (“Adattarsi al Cambiamento climatico: collegare conoscenza, politiche e attività”) organizzata congiuntamente dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) e dall’Italian Society for Climate Sciences (SICS). Integrare l’adattamento al Cambiamento climatico ...

Clima : perché l'europa è più fredda dei poli : Il gelo che ha travolto il continente è direttamente collegato a un'ondata di caldo anomalo nell'Alto Artico

Gelo siberiano in europa e ondata di caldo nell’Artico : i climatologi lanciano l’allarme - è “un’anomalia nell’anomalia” : L’Europa è in questi giorni alle prese con il Gelo siberiano e le sue conseguenze, mentre un’ondata di caldo senza precedenti sta investendo l’Artico: secondo i climatologi, il vortice polare (i venti gelidi che d’inverno ghiacciano l’area più settentrionale dell’emisfero) potrebbe essere stato scomposto in tanti piccoli vortici polari a causa del global warming. Secondo il Guardian, uno di questi avrebbe ...

Clima : il 27 febbraio conferenza online del Centro tematico europeo sugli impatti - la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti climatici : Martedì 27 febbraio 2018 dalle ore 12:30 alle ore 13:20 si terrà una conferenza online dal titolo “Informare e supportare le politiche sul Clima: il Centro tematico europeo sugli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento ai cambiamenti Climatici (ETC/CCA)”. La relatrice sarà Silvia Medri della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti Climatici (CMCC), mentre Valentina Giannini (CMCC) farà da moderatrice. Dal 2011, CMCC coordina il ...

Cambiamenti climatici : l’europa diventerà un Paese di emigrazione per la mancanza di cibo? : Il Festival di Torino sarà anche il palcoscenico per parlare dei flussi migratori e del ruolo che il cibo sta giocando nel quadro geopolitico del Pianeta. Secondo lo studio MacroGeo – BCFN l’Europa mediterranea resta un hub di scambio fondamentale nel processo migratorio: dal 2010 al 2015 sono passati per vari Paesi in Europa Centrale ben 5,4 milioni di persone e 4,5 milioni nell’Europa mediterranea. Eppure il legame tra Cambiamenti ...

Clima : boom ondate di calore nelle città europee - Roma tra le più colpite : Secondo uno studio dell’università di Newcastle, a causa dei cambiamenti Climatici le città europee si troveranno affrontare un numero di eventi estremi sempre maggiore: il team di esperti ha esaminato 571 città, e, ad esempio, è emerso che Roma e Stoccolma saranno tra le località in cui le ondate di calore aumenteranno. Gli esperti sono giunti alle suddette conclusioni utilizzando modelli Climatici, nel tentativo di prevedere cosa ...