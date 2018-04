Italiani in viaggio | anche quest’anno vince il mare

Turismo : 88% Italiani in viaggio la prossima estate (+10%) - vince il mare (2) : (AdnKronos) – Dei vacanzieri che posseggono un animale, più di tre su dieci (32%) sono pronti a portarlo con loro e un italiano su due (55%) è disposto a pagare tra il 5 e il 30% in più rispetto al costo totale della vacanza, pur di poter avere dei servizi dedicati. In vacanza, secondo il sondaggio, gli italiani si portano anche le loro fobie. Oltre quattro vacanziere donne su dieci (43%) pensano che in valigia non possano mancare le ...

Turismo : 88% Italiani in viaggio la prossima estate (+10%) - vince il mare (3) : (AdnKronos) – Stefano Dall’Ara, presidente di Robintur Travel Group, spiega che “la rete sta continuando il trend del 2017, quindi i risultati sono molto positivi. Abbiamo una crescita a doppia cifra e in particolare siamo molto contenti dell’esperienza che stiamo facendo con l’agenzia a marchio Viaggi Coop all’interno di alcuni centri commerciali che stanno crescendo con delle percentuali vicine al 20%. ...

Otto milioni di Italiani in viaggio per 25 aprile e primo maggio - : Federalberghi rende note le prime stime dei flussi vacanzieri per le festività primaverili, rivelando che la maggior parte dei turisti si concederà una vacanza all'interno dei confini nazionali. LE ...

Otto milioni di Italiani in viaggio per 25 aprile e primo maggio : Otto milioni di italiani in viaggio per 25 aprile e primo maggio Federalberghi rende note le prime stime dei flussi vacanzieri per le festività primaverili, rivelando che la maggior parte dei turisti si concederà una vacanza all'interno dei confini nazionali. LE PREVISIONI METEO Parole chiave: ...

Milioni di Italiani in viaggio per i ponti di primavera. Ma la pioggia è in agguato : Federalberghi: 8 Milioni si muoveranno per la festa della Liberazione e per il ponte del Primo maggio. Il presidente Bocca: «Italia con gioia di vivere, malgrado le difficoltà»

Pasqua : 19 milioni di Italiani in viaggio nonostante la pioggia - : Secondo un'analisi Coldiretti/Ixé otto vacanzieri su dieci non hanno cambiato i programmi a causa delle previsioni metereologiche. La grande maggioranza di coloro che si sposteranno lo faranno per ...

Pasqua : 19 milioni di Italiani in viaggio nonostante la pioggia : Pasqua: 19 milioni di italiani in viaggio nonostante la pioggia Secondo un’analisi Coldiretti/Ixé otto vacanzieri su dieci non hanno cambiato i programmi a causa delle previsioni metereologiche. La grande maggioranza di coloro che si sposteranno lo faranno per raggiungere parenti o amici Parole chiave: ...

Pasqua - Coldiretti : il 36% degli Italiani sarà in viaggio : Il 36% degli italiani ha scelto di mettersi in viaggio nel lungo weekend di Pasqua per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza o semplicemente fare una gita in giornata: lo rileva un’analisi Coldiretti/Ixè, secondo cui otto italiani su dieci (79%) non cambiano i programmi di vacanza seguendo il meteo. “Il risultato – sottolinea la Coldiretti – è che 19 milioni di italiani hanno deciso di mettersi in movimento ...

Tante belle cose : un viaggio tra i giovani artigiani Italiani : ... che quest'anno promuove una raccolta fondi perché il Museo di Doccia , 8mila opere in porcellana, ceramica, maiolica, terracotta, piombo, venga presto riaperto, 'e per ricordare al mondo da dove ha ...