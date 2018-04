Euro NCAP | 5 stelle per la LEAF e novità nei crash test

Crash test Euro NCAP - La Nissan Leaf conquista le cinque stelle : L'Euro NCAP ha diffuso i risultati degli ultimi Crash test. Sotto torchio questa volta è finito un solo modello, la nuova Nissan Leaf. L'elettrica è stata premiata a pieni voti dall'ente Europeo per la sicurezza, confermando il risultato ottenuto dalla sua progenitrice, nel 2011, la prima auto a batterie a raggiungere le ambite cinque stelle. Rilevamento pedoni e ciclisti. La Leaf è stata valutata inaugurando nuovi e più rigidi parametri ...

Sicurezza Auto - una storia iniziata nel 1958 e che nel 1997 con la EuroNcap e l’elettronica continua la sua evoluzione : Lo sviluppo delle Auto negli ultimi anni è andato sempre più nella direzione di quell’intuizione tracciata prima tra tutti, dalla Volvo circa sessant’anni fa. Il marchio Svedese fu tra i primi a montare le cinture di Sicurezza, i poggiatesta e gli specchietti retrovisori esterni. Stiamo parlando di un’epoca in cui le Auto dovevano principalmente correre e rombare. Non c’era la crisi petrolifera, non si parlava di ...

Ottiene migliaia di Euro da un anziano malato : scatta la denuncia per circonvenzione di incapace : Nei confronti di un uomo di Castelbottaccio, che per farsi consegnare il denaro ha raccontato alla vittima di trovarsi in gravi difficoltà economiche. Individuato dai carabinieri I Carabinieri della ...

Maria - incaprettata e uccisa in casa per rubare 300 Euro : In casa della 79enne Maria Biancucci, trovata morta dal figlio domenica sera, spariti solo poche centinaia di euro. La donna era legata mani e piedi dietro la schiena con del nastro da pacchi.Continua a leggere