Beccato! Il 23 aprile William è apparso così | il 25 invece… La prima uscita pubblica

(Di giovedì 26 aprile 2018)e Kate Middleton di nuovo genitori. Il royal baby numero tre, un bel maschietto, è nato il 232018 alle 11,01. Sta bene, come la neomamma, che poche ore dopo il parto l’ha presentato alla stampa, e pesa 3,8 kg. Il nome, invece, non è ancora stato rivelato. I bookmakers scommettono su Arthur, ma anche Albert e Philip vanno forte. L’attesa (e la curiosità) cresce, ma a a tre giorni dalla nascita ci dovremmo quasi essere: questione di ore e verrà sciolto l’enigma sul nome del fratellino di Baby George e Charlotte. Nel 2015, i duchi di Cambridge avevano fatto aspettare tutti col fiato sospeso per due giornidi rivelare il nome della principessina Charlotte Elizabeth Diana. Stesso discorso per George Alexander Louis, il primogenito della coppia. Per il terzo royal baby i giorni sono già diventati 3, eppure Kate esi sono dimostrati molto ...