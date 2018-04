“Royal Baby | ecco il nome!” William si sbottona Il terzogenito ha solo pochi giorni | ma

caffeinamagazine

: Benvenuto Royal Baby! Un nuovo principe di Cambridge è arrivato: è un maschio, pesa 3 Kg e 9 e sta bene #RoyalBaby… - vogue_italia : Benvenuto Royal Baby! Un nuovo principe di Cambridge è arrivato: è un maschio, pesa 3 Kg e 9 e sta bene #RoyalBaby… - Corriere : È nato il terzo Royal baby: il figlio di Kate Middleton e William è un maschio - SkyTG24 : Kate Middleton in ospedale per il parto: è in arrivo terzo royal baby -

(Di mercoledì 25 aprile 2018) Il terzo Royalè nato il 23 aprile e gode di ottima salute. I sudditi della corona inglese hanno salutato con gioia il nuovo arrivato, ma la curiosità sul nome non è ancora stata soddisfatta e tutti si domandano come si chiamerà. Anche se in casa è arrivato un nuovo bebé gli impegni istituzionali non finiscono.infatti è stato paparazzato durante la prima uscita pubblica dopo essere diventato nuovamente padre ed è apparso sereno e rilassato, a testimonianza che il piccolo si starebbe comportando proprio bene. Il duca di Cambridge è comparso al fianco della futura cognata Meghan Markle e del fratello Harry per prendere parte alla commemorazione dell’Anzac Day in memoria di tutti i soldati delle forze armate australiane e neozelandesi morti in guerra, all’Abazia di Westminster. Kate Middleton ovviamente era assente giustificata, mamma darimasta in ...