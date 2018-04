Contro il terrorismo barriere a forma di libri e lucchetti

Assad : più determinati Contro terrorismo : 12.40 "Questa aggressione renderà la Siria e il suo popolo più determinati nel combattere il terrorismo nel Paese". Così il presidente siriano, Assad, nella sua prima reazione ufficiale agli attacchi condotti la scorsa notte da Stati Uniti Gb e Francia su basi militari. L'Occidente ha agito dopo aver perso il controllo nel conflitto siriano, ha aggiunto.I raid riflettono "il fallimento delle potenze occidentali nel raggiungere i loro obiettivi ...

Germania : Gelmini - non abbassare guardia Contro terrorismo : Roma, 7 apr. (AdnKronos) – ‘L’Europa è ancora sotto attacco. Seguiamo con apprensione quello che sta accadendo a Münster, in Germania. L’ennesimo tragico attentato che, assieme al dolore per le vittime, ci ricorda di non abbassare la guardia contro il terrorismo”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. L'articolo Germania: Gelmini, non abbassare guardia contro terrorismo ...

Terrorismo - da Nizza a Berlino : auto e camion Contro la folla. La lunga scia di sangue : * 22 MARZO 2017, LONDRA - Sul ponte di Westminster Khalid Masood, cittadino britannico di fede islamica, fa scorrere il sangue all'ombra del Parlamento più antico del mondo, falciando pedoni come ...

Milano - blitz nel “fortino della droga” di via Cavezzali : sgomberato il residence. Controlli antiterrorismo negativi : Uno spiegamento di 700 uomini, 180 appartamenti controllati e 70 persone accompagnate in questura. blitz all’alba nel residence di via Cavezzali 11, a Milano, un palazzo di 8 piani nei pressi di via Padova ritenuto il “fortino della droga” e più volte al centro di fenomeni di microcriminalità. Lo sgombero è iniziato intorno alle 6 di questa mattina: polizia, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco hanno ...

SALVINI : “SE AL GOVERNO - VIA SANZIONI Contro RUSSIA”/ Lega-M5s concordi su terrorismo e regole Ue : Matteo SALVINI verso il GOVERNO: “via le SANZIONI alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Vicini anche su terrorismo(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 18:12:00 GMT)

"Servono misure più dure Contro il terrorismo" : "Il terrorismo home-grown rappresenta una crescente minaccia per la nostra sicurezza e aumenta di riflesso ed in risposta sia al cambiamento degli scenari internazionali, dai quali per lo più origina, che alle dinamiche sociali ed individuali che crescono nel nostro territorio. E' ragionevole ritenere che il fenomeno sia ancora sommerso e quindi prevedere una crescita e non una scomparsa del fenomeno. Pertanto i dispositivi adottati, che ...

Auto Contro soldati in Francia : non è terrorismo : Auto contro soldati in Francia: non è terrorismo Il tentativo di investimento nella regione dell’Isere ha fatto scattare la massima allerta. L’individuo alla guida del veicolo è stato fermato dopo una fuga durata un paio di ore Continua a leggere

Pompei - algerino Contromano in auto si schianta Contro Santuario/ Arrestato - scatta allarme terrorismo : algerino contromano a Pompei, auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato Arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Terrorismo : imam Palermo - sicurezza priorità ma no a crociate Contro fedeli (2) : (AdnKronos) - Quindi per l'imam Macaluso "un conto è confiscare una moschea il cui dirigente è un fanatico, un'altra è chiudere tutte quelle moschee in cui magari sono entrate delle mele marce, persone che gli stessi fratelli musulmani non sapevano essere dei fanatici. In questo modo sbrigativamente

Terrorismo : imam Palermo - sicurezza priorità ma no a crociate Contro fedeli (3) : (AdnKronos) - Fondamentali anche corsi di formazione degli imam. "Noi come Coreis italiana abbiamo da tempo proposto l'album degli imam, dei corsi di formazione e la verifica per loro fatti da organismi islamici internazionali per accertare la conformità tradizionale ai principi dell'Islam. Oggi la

Terrorismo in Italia - blitz Contro la rete di Anis Amri : Cinque arresti tra Roma e Latina. E' il bilancio dell'operazione antiTerrorismo che ha colpito la rete di complici e fiancheggiatori di Anis Amri, il tunisino di 24 anni autore della strage al ...

Terrorismo - algerino Contromano in auto a Pompei : scatta l'allarme : Evoca "attentati terroristici" l'episodio avvenuto lunedì scorso a Pompei, dove un algerino ha percorso contromano, a bordo di un'auto rubata, una strada nei pressi del santuario. E' quanto scrive il ...