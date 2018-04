Berlusconi | grande pericolo in Italia Con i 5Stelle gente si sente come davanti a Hitler

Berlusconi attacca i 5 Stelle ed evoca Hitler : "Grande pericolo - come per gli ebrei" : Il leader di Forza Italia parla da Porzus: «C’è stato il respingimento di 4,5 milioni di cittadini che hanno votato democraticamente e questo non può succedere in una paese libero»

[Il retroscena] Berlusconi si arrende alla Lega - si rimangia il veto sui Cinquestelle e nasconde una grande paura : ... ha cambiato totalmente atteggiamento e si è "arreso" alla linea politica leghista: "I veti sono venuti a noi dai Cinque stelle. Fi e il suo presidente non hanno mai posto veti all'alleanza di ...

Berlusconi : 'Ho tifato per la Juventus con il Real. Prova di grande orgoglio' : 'Ho tifato per la Juventus in quegli ultimi minuti lì. I bianconeri hanno dato Prova di grande orgoglio e quindi sono venuti fuori a testa alta. Peccato perché se facevano la stessa cosa che aveva ...

Silvio Berlusconi - la grande paura di Niccolò Ghedini. Dago-bomba : 'Le 3 richieste per bloccare Loro di Sorrentino' : Tra poche ore Silvio Berlusconi e Niccolò Ghedini sapranno se Loro , il film evento di Paolo Sorrentino sul Cavaliere, Ruby e il Bunga bunga , si abbatterà sul Loro destino politico. Come ricorda ...

M5s - Lezzi : “Salvini sta perdendo una grande occasione andando con Berlusconi. Pd? Dialoghi con noi sui temi” : “Salvini? Sta perdendo una grande occasione. Se davvero vuole il cambiamento, non può ottenerlo insieme con Berlusconi“. Così a Ecg Regione (Radio Cusano Campus) la senatrice del M5s, Barbara Lezzi, si pronuncia sulla liason Lega-Forza Italia e spiega: “Berlusconi ha governato negli ultimi anni e ci ha lasciato un’eredità pesantissima, dalla legge Fornero all’ultimo aumento dell’Iva. Non voglio mettermi al ...

Ecco le tre possibilità di governo Berlusconi è il grande escluso : La situazione che va delineandosi dopo le prime consultazioni “ufficiali” delle delegazioni dei partiti a Montecitorio, ma già ancor prima si era intuita nella pausa pasquale, è quella che vede sostanzialmente tre ipotesi per la formazione di un governo, più altre due che sembrano però solo di “appoggio” da giocarsi al tavolo delle trattativ Segui su affaritaliani.it

Tim : Calenda - Berlusconi e Di Maio siglano la grande alleanza italiana contro Vivendi : ROMA - L'ostilità di Silvio Berlusconi. I dubbi dei Cinquestelle. Ma anche l'avversione del governo uscente. contro Vivendi si è coalizzato un fronte compatto che punta a ridimensionare l'influenza ...

Barbara Berlusconi - è nato il figlio Francesco Amos/ La conferma del grande amore con Lorenzo Guerrieri : Barbara Berlusconi di nuovo mamma: è nato Francesco Amos, è il quarto figlio e l'undicesimo nipote di Silvio. Le ultime notizie sulla nuova nascita per la presidente della Fondazione Milan(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:10:00 GMT)

Berlusconi - Travaglio sul suo libro ‘B. come Basta!’ : “È il più grande populista e frodatore fiscale della storia” : “Berlusconi? Nonostante sia stato al governo per anni non è stato in grado di abbassare le tasse. E’ il più grande populista e frodatore fiscale della storia”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite della trasmissione Dimartedì (La7), dove ha presentato il suo nuovo libro, ‘B. come basta!’ (ed. Paperfirst), in edicola e nelle librerie dal 24 febbraio. “Uno che promette da ...

Silvio Berlusconi su Chi - la grande rivelazione : anche a casa sua marciscono le banane : L’avevamo lasciato intento a soppesare quel prodotto mitologico che è la noce di prosciutto al pepe, in un Autogrill come tanti. Ora, Silvio Berlusconi torna sulle pagine del suo Chi e lo fa in grande stile, con undici pagine undici a disposizione. Uno potrebbe dire, “il giornale è suo, ci fa quello che vuole”. E infatti è proprio così: ci fa quello che vuole. Tra l’album di famiglia e il racconto agiografico di un ...