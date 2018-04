Strange Brigade | la nuova avventura ambientata negli anni ' 30 di Rebellion ha una data di

eurogamer

: #StrangeBrigade: annunciata la data di uscita. - Eurogamer_it : #StrangeBrigade: annunciata la data di uscita. - PressviewLuke : I programmatori di #Rebellion hanno quasi finito questa interessante avventura che vede fino a quattro giocatori vi… - Console_Tribe : Lo story trailer di Strange Brigade, la nuova IP dai creatori di Sniper Elite - -

(Di martedì 24 aprile 2018) Ladi'30,(avete già letto la nostra anteprima?), arriverà il prossimo 28 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC, inoltre è disponibile adesso il pre-order del gioco, incluse la Collector's e la Digital Deluxe edition. Come rivela oggi il trailer dellastoria, i nostri quattro eroi si ritrovano in esotici angoli dell'Egitto, dove si nasconde l'antico terrore. Risorta dalla morte, la Strega Regina Seteki è a capo di un esercito di mostruosità mummificate e solo una banda di coraggiosi avventurieri avrà l'audacia di riportare l'antico male nel suo sarcofago! Insieme, ladovrà liberarsi da pericolose trappole, superare numerosi ostacoli e farsi strada attraverso orde di malvagi mostri in un'emozionante campagna da 1 a 4 giocatori. PRE-ORDER & CONTENUTI GRATUITIRead more…