Positiva la giornata per Moncler

Positiva la giornata per Severn Trent : Apprezzabile rialzo per Severn Trent , in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Severn Trent è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento ...

MotoGP Austin - Valentino Rossi : "Giornata Positiva anche se Marquez ha qualcosa in più" : Abbiamo lavorato tanto sulla moto per cercare di migliorare l'accelerazione e, devo dire, che mi trovo bene " ha detto Valentino Rossi ai microfoni di Sky Sport Ho un passo che non è male ma come me ...

Piazza Affari Positiva a metà giornata : Le Borse europee prendono sicurezza a metà seduta dopo un avvio cauto , complice anche l'andamento positivo dei futures sui principali indici statunitensi. Di un certo aiuto la revisione al ribasso ...

Positiva la giornata per Mediclinic International : Scambia in profit Mediclinic International , che lievita dell'1,99%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediclinic International più ...

Positiva la giornata per Rolls-Royce Holdings : Seduta vivace oggi per Rolls-Royce Holdings , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,88%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Rolls-Royce Holdings ...

Moviola - giornata Positiva per gli arbitri grazie alla Var : Bene la squadra arbitrale con Var protagonista a Firenze dove da oggi , Coverciano, scatta il raduno degli arbitri che andranno al Mondiale con test specifici proprio sulla tecnologia. LAZIO-roma 0-0 -...

Positiva la giornata per Abercrombie & Fitch : Bene la società americana dell'abbigliamento giovanile , con un rialzo dell'1,89%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Abercrombie & Fitch più ...

Positiva la giornata per Sogefi : Seduta vivace oggi per la società di componentistica per l'industria dell'auto , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,91%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale ...

Positiva la giornata per Amplifon : Avanza la società leader nelle soluzioni uditive , che guadagna bene, con una variazione dell'1,93%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ...

Positiva la giornata per Wynn Resorts : Avanza la società che gestisce una importante catena di Casino , che guadagna bene, con una variazione dell'1,83%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento ...

Positiva la giornata per Christian Dior : Seduta Positiva per la casa di moda francese , che avanza bene dell'1,81%. Il movimento di Christian Dior , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del World Luxury Index , rendendo il ...

Positiva la giornata per Geox : Seduta vivace oggi per l' azienda delle scarpe che respirano , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,96%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a ...

Positiva la giornata per Antofagasta : Rialzo marcato per la compagnia mineraria , che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100 . Al momento, ...

Positiva la giornata per Newfield Exploration : Scambia in profit Newfield Exploration , che lievita dell'1,95%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Newfield Exploration mantiene forza relativa ...