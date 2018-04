Il ponte del 25 aprile baciato dal sole | me per il primo maggio arrivano i temporali

ponte del 1° Maggio all’estero? Facile e conveniente in treno : Il prossimo Ponte del 1° Maggio si prospetta abbastanza lungo per organizzare una fuga lontano dalla routine lavorativa. Trainline, piattaforma leader indipendente in Europa per l’acquisto di biglietti ferroviari e di pullman di 170 compagnie in 36 paesi, ha selezionato alcune mete oltre confine comodamente raggiungibili in treno. Per evitare lunghi e stressanti viaggi in auto su strade con cui non si ha familiarità, questa è la scelta ...

ponte del 25 Aprile - Coldiretti : in viaggio un italiano su 3 : Con le previsioni di bel tempo, un italiano su tre (33%) ha deciso di mettersi in viaggio nel lungo Ponte della Festa della Liberazione per andare in vacanza, raggiungere parenti e amici, partecipare a concerti, manifestazioni o semplicemente per fare una gita fuori porta in giornata. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixe’ divulgata in occasione del 25 Aprile che evidenzia, dopo un lungo periodo di incertezza climatica, la voglia di ...

Meteo Sardegna : anticipo d’estate per il ponte del 25 Aprile : In occasione del ponte del 25 Aprile la Sardegna vivrà giornate quasi estive: la colonnina di mercurio potrebbe toccare in alcune zone i 28°C, secondo quanto spiegato dagli esperti dell’ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu. Le alte temperature saranno determinate dal campo di alta pressione presente su tutta Italia, con cielo sereno e solo qualche nube a ridosso dei rilievi. In Sardegna in media la colonnina di ...

Alitalia - i dubbi dell'Ue sul prestito 'ponte' da 900 milioni : Bruxelles indaga : L'antitrust europea vuole fare chiarezza sul prestito ponte da 900 milioni di euro concesso dallo Stato ad

Bus cade da un ponte in Corea del Nord - “morti molti turisti cinesi a bordo” : Un gran numero di turisti cinesi in Corea del Nord sono stati coinvolti in un incidente stradale nella serata di domenica, ora locale, che ha causato «molte vittime». Lo riportano i media cinesi che citano una nota del ministero degli Esteri di Pechino. Ancora da accertare il numero dei feriti e dei morti, e le cause dell’incidente, avvenuto nella ...

San Benedetto del Tronto. Domani Salute in cammino a ponterotto : Domani lunedì 23 aprile, con partenza alle 21 nel quartiere Ponterotto in piazza della Libertà, ci sarà un nuovo appuntamento

ponte del 1 maggio - lo scherzo del meteo : in arrivo il ribaltone : Le ultime elaborazioni dei modelli previsionali - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - prevedono un graduale peggioramento delle condizioni atmosferiche proprio con l'inizio del Ponte, ossia dal weekend 28-29 aprile.Verso fine mese l'anticiclone Apollo perderà forza e si indebolirà a causa dell'impetuoso flusso perturbato Nordatlantico che scenderà gradualmente di latitudine. Le correnti più instabili Nordeuropee causeranno un primo ...

Previsioni Meteo per il ponte del 25 Aprile - sarà una “Festa della Liberazione” dal sapore di Ferragosto : super caldo come in piena estate in tutt’Italia : 1/5 ...

Turismo - Federalberghi : 8 milioni in viaggio per il 25 aprile e 7 milioni per ponte del 1° maggio : “I ponti di Primavera sono un bel banco di prova nella prospettiva di una stagione che corre verso l’estate: se queste sono le premesse, il desiderio di viaggio e l’effettivo movimento di viaggiatori andrebbe incentivato con tutti gli strumenti possibili. Il nostro è un Paese che sembra dimostrare la gioia di vivere, malgrado le innegabili difficoltà ed il clima di incertezza”. E’ il commento a caldo di Bernabò Bocca, presidente di ...

Arriva Apollo - temperature fino a 30° : le previsioni fino al ponte del Primo Maggio : L'anticiclone Apollo ha già conquistato le regioni settentrionali e ora gradualmente invaderà quelle centrali, ma con più difficoltà quelle meridionali. Il team del sito www.iLMeteo.it annuncia un...

Celli : sopralluogo su ponte dell’Osa dopo grossa voragine : Celli: zona interdetta al traffico da 5 aprile Roma – Di seguito le parole della capogruppo della Lista Civica #RomaTornaRoma in Assemblea Capitolina, Svetlana Celli. “Mercoledi’ 18 aprile alle 18, insieme alla collega Valeria Baglio del PD, ai cittadini del Municipio VI ed ai comitati di quartiere, effettuerò un sopralluogo in Via Prenestina 1815. In corrispondenza del ponte sul fosso dell’Osa, dove il 5 aprile si è ...

'Vespa Color Days' a pontedera : Piaggio festeggia i 50 anni della Vespa Primavera : ... accompagnati proprio dalle persone che ogni giorno sono impegnate nella costruzione di un vero e proprio mito su due ruote, ambasciatore dello stile italiano nel mondo. Il nuovo Museo Piaggio, che ...

"Pronti - partenza... Estate" : sole e caldo fino al ponte del 25 aprile : Il tempo volge al bello, dopo un aprile caratterizzato da maltempo e tanta pioggia. Anticiclone in rinforzo e impennata termica con punte di oltre 25-26 gradi anche al Nord. Ancora qualche temporale fino a giovedì al...

ponte del Primo Maggio in arrivo : ecco le scuole che faranno il week end lungo : Ponte del Primo Maggio in arrivo: ecco le scuole che faranno il week end lungo Nel calendario scolastico è stata prevista in alcuni casi anche la chiusura di lunedì 30 aprile Continua a leggere