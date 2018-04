Allegri | resta o se ne va? Ecco i due possibili scenari

Marotta : "Allegri resta. Evoluzione non rivoluzione. E su Buffon e Emre Can..." : Cerchiamo la permanenza nelle prime otto d'Europa, in Champions conta il sorteggio e avendo trovato la squadra più forte del mondo abbiamo sofferto". Buffon e futuro - Futuro, programmazione e Buffon.

Marotta : 'Allegri resta al 100%. Emre Can? Telenovela chiusa entro 10 giorni' : L'ad della Juventus , Giuseppe Marotta , ha parlato a Premium Sport prima della sfida con il Benevento: 'Al di là dei numerosi punti di differenza tra noi e loro, il destino della partita dipende da noi, con tutto il rispetto per il Benevento. La Juve deve ...

Juventus - mistero Allegri : resta o va via? Via ai sondaggi bianconeri : Inzaghi - Simeone e anche un clamoroso ritorno… : Juventus, mistero Allegri- resta in bilico il futuro di Allegri sulla panchina della Juventus in vista della prossima stagione. Tutto dipenderà dalle motivazioni del tecnico e dal nuovo potenziale progetto che la società potrebbe costruire attorno al tecnico toscano. Non mancano le offerte dall’estero: Chelsea e PSG sarebbero pronte a ricoprire d’oro Allegri per cercare […] L'articolo Juventus, mistero Allegri: resta o va via? ...

Juventus in campo a Vinovo : Mandzukic resta il grande dubbio di Allegri : TORINO - Juventus a Vinovo per l'allenamento della vigilia della gara contro il Real Madrid. In campo ci sono anche Bernardeschi, Alex Sandro e Mandzukic, quest'ultimo in dubbio per la sfida Champions ...

Moggi tifa Allegri : 'Più resta meglio è' : 1 di 2 Successiva TORINO - Luciano Moggi si tuffa goloso nel sondaggione di Tuttosport. Lui è parte in causa, per la lunga esperienza bianconera. E non si nasconde dietro a cortine di fumo mentre ne ...

Il consiglio di Lippi : 'Allegri - resta alla Juventus' : Marcello Lippi , ex allenatore della Juventus ed ex ct campione del Mondo, parla al Corriere dello Sport alla vigilia del match fra i bianconeri e il Milan: 'Per lo scudetto la Juve è un poco favorita, saranno decisivi gli scontri diretti'. Su Allegri : 'Lui mi ...

Juve : Marotta - Allegri resta con noi : Sulla Champions "speriamo che sia l'anno buono anche se quest'anno dovremo sfidare la miglior squadra del mondo come il Real". Quanto al possibile anticipo di Juve-Milan, Marotta spiega "abbiamo ...

Juventus - Marotta : 'Allegri resta qui - è già in una grande squadra' : Quarti di Champions contro il Real Madrid: "speriamo che sia l'anno buono anche se quest'anno dovremo sfidare la miglior squadra del mondo come il Real Madrid. Sarà uno scoglio importante ma non ...

Marotta : "Allegri resta con noi" : Sulla Champions 'speriamo che sia l'anno buono anche se quest'anno dovremo sfidare la miglior squadra del mondo come il Real'. Quanto al possibile anticipo di Juve-Milan, Marotta spiega 'abbiamo ...

Juve : Marotta - Allegri resta con noi : ANSA , ROMA , 17 MAR 'Allegri ha un contratto con noi permolti anni. Il rapporto con lui è ottimo, noi siamo uno dei clubpiù importanti al mondo, da parte sua non ci sono indicazioniquindi per noi il problema non sussiste'. Giuseppe Marottaribadisce che Allegri resterà sulla panchina della Juve: l'adbianconero sul mercato dice 'è la fase ...