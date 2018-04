Trento | un fiabesco soggiorno di coppia tra gusto e benessere al Lido Palace di Riva del

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) Con un campionario di tecniche e dinamiche d’amore assemblato in oltre 100 anni di storia e di presidio in uno dei luoghi più romantici d’Italia, ildidel Garda (TN) sa come risvegliare la passione e massaggiare i sensi, per restituire alle coppie la serenità e la voglia di condividere momenti da sogno grazie a morbide offerte fondate sulla bellezza e sul piacere dei sensi. Il, la classe e ilsono i tre ingredienti primari di Luxury Romance, pacchetto ricco di servizi esclusivi con la romantica atmosfera del Garda a fare da cornice a undi. Il soave concerto del lago è una serenata che avvolge una permanenza minima di due notti, aperta dall’immancabile combinazione di bottiglia di champagne Laurent Perrier Brut con fragole per dare il benvenuto in una camera trasformata nel perfetto set di un amore romantico, con tanto di ...