Juventus-Napoli | arrivo a pari punti? Tutti gli scenari per la volata scudetto

VIDEO / Juventus Napoli (0-1) : highlights e gol. Cuadrado d'orgoglio : siamo ancora davanti noi (Serie A) : VIDEO Juventus Napoli (risultato finale 0-1): highlights e gol della partita valida nella 34^ giornata della Serie A. Le immagini salienti della sfida all'Allianz Stadium.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:58:00 GMT)

Juventus - -4% in borsa dopo il ko col Napoli : La sconfitta nel big match con i partenopei, firmata dal difensore Kpulibaly, ha fatto perdere punti al titolo in borsa, tra i peggiori a Piazza Affari stamattina. L'articolo Juventus, -4% in borsa dopo il ko col Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - diecimila tifosi hanno festeggiato all'aeroporto la vittoria contro la Juventus. Sarri guarda avanti : 'Ora pensiamo alla Fiorentina' : Napoli - Napoli ha dormito poco, ma il risveglio è stato comunque dolce. Perché la vittoria con la Juventus è stata festeggiata fino all'alba. diecimila tifosi hanno aspettato l'arrivo della squadra ...

Ultime partite Juventus e Napoli - il calendario a confronto. Le stellette di difficoltà delle avversarie. Programma - orari e date : Juventus e Napoli si giocano tutto nelle Ultime quattro giornate, la volata scudetto è lanciata. I partenopei hanno vinto lo scontro diretto e si sono portati a un solo punto di distacco dai bianconeri quando mancano quattro giornate al termine del campionato: si decide tutto in quattro settimane, quattro weekend di paura, quattro turni in cui può succedere davvero di tutto. I Campioni d’Italia vogliono proseguire la propria striscia ...

Zoff il doppio ex : 'Grande Napoli non ha lasciato spazio alla Juventus' : Per vincere lo scudetto a questo punto la Juventus -dice l'ex campione del mondo- ' deve tirar fuori il timbro Juve proprio alla grande. Si deve mettere alle spalle le due prestazioni di Madrid, dove ...

Juventus e Napoli - cosa succede in caso di parità? : 1 di 2 Successiva TORINO - Dal potenziale più nove sul Napoli di mercoledì al +1 di ieri sera: nell'arco di due giornate, complice anche lo scontro diretto, la Juventus ha perso cinque lunghezze di ...

Le ultime quattro giornate di campionato per Juventus e Napoli : Le date da segnarsi da qui in avanti: Juventus e Napoli si giocheranno lo Scudetto probabilmente fino alla fine, domenica 20 maggio The post Le ultime quattro giornate di campionato per Juventus e Napoli appeared first on Il Post.

Juventus-Napoli 0-1 - Maradona scatenato : entusiasmo alle stelle sui social [FOTO] : Juventus-Napoli 0-1, colpo grosso della squadra di Maurizio Sarri che si è aggiudico un fondamentale scontro scudetto, adesso un solo punto di distacco in classifica e calendario che sorride al club azzurro. Notte di festa a Napoli, caroselli, fuochi d’artificio ed in 20mila all’aeroporto per ringraziare gli eroi dello Stadium, il più scatenato di tutti Lorenzo Insigne mentre il tecnico Maurizio Sarri prova a mantenere i piedi per ...

Ascolti TV | Domenica 22 aprile 2018. Che Tempo che Fa 14%-13% - The Wall 10.7%. Juventus – Napoli al 13.94% (Sky+Mediaset Premium) : Juventus - Napoli Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.432.000 spettatori pari al 14% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.949.000 spettatori (13%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.335.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.802.000 spettatori (7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.466.000 spettatori (6.2%). Su Italia 1 Le Iene ha ...

Juventus-Napoli 0-1 - raccontata : Cos'è successo domenica sera a Torino, perché il campionato è riaperto e cosa aspettarci da un finale di stagione che si preannuncia movimentato The post Juventus-Napoli 0-1, raccontata appeared first on Il Post.

Pagelle / Juventus Napoli (0-1) Fantacalcio - i voti : Koulibaly fantastico - il migliore (Serie A 34^ giornata) : Le Pagelle di Juventus Napoli: i voti per il Fantalcaicio, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo nella partita per la 34^ giornata di Serie A. Koulibaly migliore in campo(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:30:00 GMT)

Calendario Juventus e Napoli a confronto : la volata scudetto 2018 Video : #Juventus e Napoli si giocheranno lo scudetto nelle ultime quattro partite rimaste prima della fine del campionato, dopo la vittoria della formazione di Maurizio Sarri a Torino [Video], grazie alla quale i partenopei sono tornati a meno 1 dai campioni d'Italia in carica. A re il Calendario a confronto delle due squadre, con le partite che decideranno la volata scudetto di quest'anno. Adesso un popolo intero è autorizzato a sognare. La rete al ...

