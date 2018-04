Secondo concerto di Beyoncé al Coachella 2018 domenica 22 aprile | come seguire la diretta

Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 - Secondo lotto in prevendita : date - settori disponibili e limiti d’acquisto : A partire da martedì 20 marzo è disponibile in prevendita sul circuito Vivaticket il secondo lotto di Biglietti per Vasco Rossi in concerto nel 2018 col nuovo tour VascoNonStop Live. Esclusivamente sul sito Vascononstop.vivaticket.it e presso i rivenditori autorizzati del circuito, sono stati resi disponibili per l'acquisto i Biglietti per le date dell'1 e 2 Giugno allo Stadio Olimpico di Torino, del 6 e 7 giugno allo Stadio Euganeo di ...