Nord Corea | stop ai test missilistici | le reazioni di Cina e Giappone

Nord Corea - Kim fa felice Trump : stop ai test nucleari missilistici/ Il 27 l'atteso incontro fra le due Coree : Nord Corea, Kim fa felice Trump: stop ai test nucleari missilistici. Il 27 aprile ci sarà l'atteso incontro fra le due Coree sul confine più militarizzato al mondo(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 08:38:00 GMT)

Svolta della Corea del Nord : "Stop a test missilistici e nucleari" | Trump : grande notizia : La Corea del Nord ha annunciato che, a partire dal 21 aprile, sono terminati i suoi test nucleari e missilistici. La decisione è stata presa dopo una riunione plenaria del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea che ha espresso la volontà di concentrarsi sulla crescita economica.

La Corea del Nord passerà dai test nucleari alla costruzione di un'economia socialista - : A partire dal 21 aprile la Corea del Nord fermerà i test di armi nucleari e i lanci di missili balistici intercontinentali perché "non più necessari", secondo Kim Jong-un. Questo annuncio a sorpresa è ...

Corea del Nord : il sito per test nucleari di Punggye-ri : La dirigenza NordCoreana cerca un ambiente internazionale favorevole per rimettere l'economia del Paese su una spirale ascendente. La Corea del Nord si riserva di utilizzare le armi nucleari soltanto ...

Corea del Nord - svolta di Kim Jong-un<br>"Stop a test nucleari e missilistici". L'ONU plaude : 16.20 - L'ONU plaude alla svolta sui test nucleari e su quelli balistici intercontinentali da parte della Corea del Nord. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in riferimento alla decisione di Pyongyang di sospendere i test missilistici e nucleari ha detto: "Questo positivo passo avanti contribuisce a creare fiducia e a portare alla denuclearizzazione pacifica della penisola". La decisione era stata salutata con favore ...

Corea Nord - Onu : stop test è passo avanti : 17.32 Plauso del segretario generale dell'Onu Guterres alla decisione della Corea del Nord di sospendere i test nucleari e missilistici. "Questo positivo passo avanti contribuisce a creare fiducia e il processo più lungo che porti alla denuclearizzazione pacifica della penisola",dichiara il portavoce ribadendo "l'impegno e il sostegno delle Nazioni Unite in questo sforzo". In vista del vertice del 27 aprile, Guterres augura poi ai leader di ...

Mogherini : UE continuerà la pressione contro la Corea del Nord - : "Continueremo inoltre ad attuare pienamente la nostra politica di interazione critica, che combina una forte pressione contro il regime NordCoreano attraverso le sanzioni, sia quelle imposte dall'ONU ...

Nord Corea - Kim Jong-un : “Stop test nucleari e missilistici”/ Ultime notizie - Cina : “Svolta per pace duratura” : Corea del Nord, Kim Jong-un: “Stop ai test missilistici nucleari”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore Coreano, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 15:28:00 GMT)

L'alt nucleare della Nordcorea : Pyonyang sta agenda da un po' in modo da allentare le tensioni diplomatiche con il resto del mondo, non solo con gli Stati Uniti. Ha mostrato un'apertura alle esercitazioni militari congiunte tra gli ...

Nord Corea - stop ai test. Ma Pyongyang vuole restare un Paese nucleare : Pyongyang ha annunciato che non farà più test missilistici e nucleari e che chiuderà il principale sito per i test atomici, quello di Punggye-ri. La novità è stata accolta con grande favore a Seul e Pechino. Meno a Tokyo, dove il premier Shinzo Abe ha sottolineato che quello che realmente conta è una denuclearizzazione completa e verificabile della penisola Coreana. Ma, ancora, non ci sono indicazioni sul fatto che il regime sia pronto a ...

COREA DEL Nord - KIM JONG-UN "STOP AI TEST MISSILISTICI NUCLEARI"/ Linea telefonica diretta con Seul : COREA del NORD, Kim JONG-UN: “Stop ai TEST MISSILISTICI nucleari”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore COREAno, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 13:03:00 GMT)

Cina : 'positiva la decisione della Corea del Nord di sospendere i test nucleari' : ... secondo cui il Paese ha espresso la determinazione a porre fine ai test nucleari e missilistici, impegnandosi al massimo per sviluppare l'economia ed elevare il livello della vita della popolazione. ...

Corea del Nord - Kim Jong-un - "stop ai test missilistici nucleari"/ Trump : "Non vedo l'ora che arrivi il summit" : Corea del Nord, Kim Jong-un: “Stop ai test missilistici nucleari”, ma serve comunque cautela. La svolta storica annunciata nella scorse ore dal dittatore Coreano, che tende la mano agli USA(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 11:37:00 GMT)

Corea del Nord - l'annuncio a sorpresa di Kim prima dell'incontro con Trump : 'Grande notizia per la Nord Corea e per il mondo ha twittato il tycoon Grande passo in avanti! Non vedo l'ora che arrivi il summit'. Venerdì prossimo Kim Jong-un incontrerà il presidente della Corea ...