Iran | Macron a Usa | su accordo nucleare non c' è piano B

Iran - Macron a Usa : su accordo nucleare non c'è un piano B : "Non c'è un piano B se gli Usa decidessero di uscire sull'accordo nucleare Iraniano sottoscritto nel 2015". Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, in vista della sua visita di Stato di ...

Iran : accordo sul nucleare al centro di un incontro Trump-Macron : Emmanuel Macron e Donald Trump discuteranno, nel loro incontro alla Casa Bianca martedì, dell’accordo sul nucleare dell’Iran, il JCPOA, da cui gli Stati Uniti potrebbero ritirarsi il mese prossimo. Come hanno spiegato fonti della Casa Bianca nel briefing per la presentazione dell’incontro, i due leader parleranno anche della Siria, del raid congiunto condotto in risposta al presunto attacco chimico del regime a Douma il sette ...

Macron incassa e mena : 'Non cederemo alla tIrannia delle minoranze' : ...affermato di voler "accompagnare i francesi nella realizzazione di riforme strutturali profonde" proprie alla "società di trasformazione" globale che promuove fin da quando era ministro dell'Economia,...