Diretta Fed Cup 2018 Italia-Belgio 0-2 | streaming video e tv live | Errani Mertens

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Belgio in Diretta : azzurre - serve un miracolo per la rimonta! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di Italia-Belgio, sfida valevole per il playoff promozione al World Group di Fed Cup. Dopo lo 0-2 del sabato servirà un vero e proprio miracolo alle azzurre per ribaltare la situazione. Si comincerà con il match tra Sara Errani ed Elise Mertens, che potrebbe anche mettere fine alla contesa in caso di vittoria della numero uno belga. In caso di vittoria di Sarita toccherà a Jasmine ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Belgio in Diretta : 0-2. Van Uytvanck supera Errani 6-4 6-7 - 6 - 6-2 - Mertens batte Paolini 6-1 7-5 : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Fed Cup 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa giornata di grande tennis. Appuntamento alle 13.30 . Buon ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Belgio in Diretta : 0-1. Errani-Van Uytvanck 4-6 5-6. Mertens batte Paolini 6-1 7-5 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di una giornata di grande tennis: il sorteggio effettuato a Genova ha decretato che ad aprire l’incontro tra Italia e Belgio, valido per i play off per l’accesso al Gruppo Mondiale di Fed Cup, saranno Jasmine Paolini, numero due delle azzurre, e la numero uno belga, Elise Mertens, in campo alle ore 13.30. A seguire Sara Errani, nostra numero uno, affronterà la numero due delle ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Belgio in Diretta : 0-1. Ora in campo Errani-Van Uytvanck. Mertens batte Paolini 6-1 7-5 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di una giornata di grande tennis: il sorteggio effettuato a Genova ha decretato che ad aprire l’incontro tra Italia e Belgio, valido per i play off per l’accesso al Gruppo Mondiale di Fed Cup, saranno Jasmine Paolini, numero due delle azzurre, e la numero uno belga, Elise Mertens, in campo alle ore 13.30. A seguire Sara Errani, nostra numero uno, affronterà la numero due delle ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Belgio in Diretta : Paolini-Mertens 1-6 2-2. La belga domina : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di una giornata di grande tennis: il sorteggio effettuato a Genova ha decretato che ad aprire l’incontro tra Italia e Belgio, valido per i play off per l’accesso al Gruppo Mondiale di Fed Cup, saranno Jasmine Paolini, numero due delle azzurre, e la numero uno belga, Elise Mertens, in campo alle ore 13.30. A seguire Sara Errani, nostra numero uno, affronterà la numero due delle ...

LIVE Fed Cup 2018 - Italia-Belgio in Diretta : Sara Errani - serve la vittoria. Jasmine Paolini per il miracolo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale di una giornata di grande tennis: il sorteggio effettuato a Genova ha decretato che ad aprire l’incontro tra Italia e Belgio, valido per i play off per l’accesso al Gruppo Mondiale di Fed Cup, Saranno Jasmine Paolini, numero due delle azzurre, e la numero uno belga, Elise Mertens, in campo alle ore 13.30. A seguire Sara Errani, nostra numero uno, affronterà la numero due delle ...

