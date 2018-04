calciomercato

: ?#UltimOra #Udinese ??DG Collavino ??«Futuro #Oddo? Ci riserviamo 24 ore per prendere decisioni» #SkySport - SkySport : ?#UltimOra #Udinese ??DG Collavino ??«Futuro #Oddo? Ci riserviamo 24 ore per prendere decisioni» #SkySport - calcio24mercato : Dg Udinese: 'Futuro Oddo? 24 ore di riflessione' - MRetweettato : RT @SkySport: ?#UltimOra #Udinese ??DG Collavino ??«Futuro #Oddo? Ci riserviamo 24 ore per prendere decisioni» #SkySport -

(Di domenica 22 aprile 2018) ... riteniamo tuttavia di non fare comunicazioni per 24 ore, preferendo non prendere nessuna decisione a caldo riservandoci 24 ore per comunicare le nostre decisioni - riporta Sky Sport - La ...