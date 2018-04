Berlusconi | «Nuovo voto? Un peccato Ma con M5S non si può governare»

Nuovo governo - Mattarella si prende 48 ore. Berlusconi apre al Pd - ira di Salvini : La Casellati: "Ci sono spunti". Svolta del Cav, che ora pensa al Pd e accusa M5S: "A Mediaset pulirebbero i cessi". Salvini: "Sbaglia". E i 5 stelle al leader leghista: la sentenza stato-mafia pietra ...

SONDAGGI POLITICI/ Nuovo Governo instabile? 40% vuole Larghe Intese tra Salvini - Di Maio - Berlusconi e Pd : SONDAGGI elettorali POLITICI, Nuovo Governo: se falliscono Salvini e Di Maio, gli elettori rifiutano idea di governissimo con tutti i partiti M5s, Lega, Forza Italia e Pd(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:35:00 GMT)

M5S chiude (di nuovo) la porta in faccia a Silvio Berlusconi. Il capogruppo Danilo Toninelli : "Mai con il Cav - non siamo autolesionisti" : Il capogruppo dei 5 Stelle alla Camera, Danilo Toninelli, ribadisce il no dei pentastellati a Silvio Berlusconi: "È impossibile - ha detto a Rtl 102.5 - perché ha fatto fallire il paese e lo dimostrano 24 anni della sua carriera politica. E poi ci sono divergenze politiche enormi. Non siamo autolesionisti".Ma il Movimento che cosa preferirebbe? Toninelli non ha risposto: "Non posso rispondere perché andrei a pestare i piedi ...

[L'analisi] Il nuovo "editto bulgaro" di Berlusconi contro i tre giornalisti populisti è pericoloso ed inutile : Le tensioni internazionali e il muro contro muro tra i partiti per la formazione del nuovo governo hanno fatto passare in secondo piano un'altra notizia, che invece meriterebbe di essere approfondita ...

Sondaggi Politici/ Elettori ‘con’ Di Maio : nuovo Governo M5s-Lega senza Berlusconi : Sondaggi elettorali Politici: nuovo Governo o ritorno alle urne? Elettori con Di Maio, meglio esecutivo M5s-Lega senza la presenza di Berlusconi e Forza Italia. Le intenzioni di voto(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Silvio Berlusconi si propone come mediatore per la Siria e chiede un'accelerazione per la nascita del nuovo governo : Cita Clausewitz, rievoca lo spirito di Pratica di Mare, parla dei "drammatici errori" dell'Occidente come l'intervento in Libia, ma soprattutto prova a conciliare le diverse posizioni in campo. Silvio Berlusconi si ritaglia un ruolo da protagonista e da mediatore nel dibattito sull'intervento in Siria con una lettera al Corriere della Sera, dove sottolinea l'urgenza di un governo in Italia che sia "nella pienezza dei suoi poteri".Berlusconi ...

Siria - Berlusconi : accelerare nuovo Governo - sono molto preoccupato : Campobasso, 14 apr. , askanews, Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi auspica che la crisi internazionale in Siria 'spinga ad accelerare per dare con sollecitutidine un nuovo Governo ...

Roma - nuovo murales vicino il Quirinale : Berlusconi - Salvini e Di Maio come i "Bari" di Caravaggio : I "Bari" di Caravaggio "trasfigurati" dalle consultazioni al Quirinale. Potere della street art. La famosa opera del pittore lombardo è stata riletta in chiave attuale, con...

Berlusconi - nuovo predellino : 'Nessuno può dirmi cosa fare' : Show di Silvio Berlusconi in campagna elettorale in Molise. L'ex premier è salito nuovamente sul predellino della sua auto per un mini-comizio. "Vi invito tutti - ha detto - a votare centrodestra: non ...

Berlusconi rilancia : «Di Maio non può dirmi cosa devo fare» Salvini : ora spero nel Vinitaly Video : di nuovo sul predellino : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

Roma - nuovo murales vicino il Quirinale : Berlusconi - Salvini e Di Maio come i 'Bari' di Caravaggio : I 'Bari' di Caravaggio 'trasfigurati' dalle consultazioni al Quirinale. Potere della street art. La famosa opera del pittore lombardo è stata riletta in chiave attuale, con i ritratti di Silvio ...

Consultazioni - Travaglio : “Nuovo governo? Lo vedo più lontano. Berlusconi tiene Salvini al guinzaglio” : “Il nuovo governo? Per quello che si è sentito all’ultimo giro di Consultazioni, mi sembra più lontano”. Sono le parole pronunciate a Otto e Mezzo (La7) dal direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che spiega: “Se il M5S si illudeva che Salvini potesse liberamente scaricare Berlusconi, ora deve ricredersi. Berlusconi si è preso la scena, ha umiliato per l’ennesima volta i suoi alleati in diretta televisiva ...

Sondaggi Politici/ Nuovo Governo o Elezioni? M5s al 35% - Salvini al 20% - in crisi Berlusconi e il Pd : Sondaggi Elettorali Politici: Nuovo Governo o Elezioni? I partiti si preparano: M5s al 35%, Salvini al 20%, crollo Pd e Berlusconi. Provvedimenti da adottare? Vitalizi, Flat tax e..(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 11:04:00 GMT)

Berlusconi-Salvini-Meloni : "Spetta al centrodestra formare il nuovo governo" : Mentre ad Arcore il centrodestra si riunisce e rivendica l'incarico per la formazione del governo, Di Maio incontra Grillo nella villa di Casaleggio: "Capisco che Salvini abbia difficolta a sganciarsi da Berlusconi"