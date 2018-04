Berlusconi | Insultati ma da noi mai veti

tgcom24.mediaset

(Di domenica 22 aprile 2018) Il leader di Forza Italia ribadisce la fiducia a Matteo Salvini all'indomani di un possibile incarico esplorativo che Mattarella conferirà a Fico. "Tornare alle urne sarebbe un peccato" ha detto. In Molise affluenza in crescita ma la scorsa tornata si votava in due giorni