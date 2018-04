Fiera dei librai sul Sentierone

Vinitaly 2018 - al via la Fiera dei record : 4.380 espositori : Inaugura la presidente del Senato Elisabetta Casellati. E il governatore Zaia rivela il progetto di candidare il Valpolicella all'Unesco IL PUNTO / A Vinitaly frecciate a distanza tra Di Maio e ...

Cosa sapere sul prossimo Macfrut - la Fiera dei protagonisti dell'ortofrutta : ... +10% sul 2017, +100% in quattro anni, , 8 padiglioni, oltre 1100 espositori di cui il 25% esteri , +40% in quattro anni, , 1500 buyer invitati da tutto il mondo. Unica fiera di filiera in ambito ...

Mondomotori : il mondo delle moto e dei bolidi in Fiera a Vicenza : È stato inaugurato questa mattina la 10edizione di mondomotori SHOW, il salone dei motori e della bici organizzato da Italian Exhibition Group , IEG, , che si terrà in Fiera di Vicenza fino a domani, ...

A Fiera di Roma via allo 'Show dei Motori'. Fino all'11 marzo Motodays e Vo - Salone veicolo d'occasione : Roma - Alla Fiera di Roma si è acceso il semaforo verde che ha dato il via ad un'attesa quattro giorni all'insegna dei motori dedicata all' auto usata e al mondo delle due...

Pinot - Italo Calvino e il punk dei Ramones Questo l'incipit glamour della Fiera : l'incipit più difficile non è mai quello del primo libro. Ma del secondo. E prima di scriverlo, 'Tempo di libri', alla sua seconda edizione, si è preso un anno per pensarlo. Poi l'ha scritto insieme a ...

MWC 18 : La Fiera dei cloni di iPhone X. Eccoli tutti : Al MWC 2018 di Barcellona è andata in onda la fiera dei cloni Cinesi di iPhone X. Notch per tutti. Abbiamo raccolto i migliori da vedere e comprare Leagoo, Ulefone, diversi brand Cinesi ed anche LG mostrano i loro smartphone con la fastidiosa Notch Sebbene iPhone X non stia vendendo benissimo con un calo sensibile […]

Saviano : arriva la 'ndrangheta da esportazione. Gli affari dei boss alla Fiera dell'Est : I clan non si sentono più ospiti ma considerano la Slovacchia e gli altri Paesi come estensioni della Locride. Chi uccide giornalisti lancia un messaggio:...

Saviano : arriva la 'Ndrangheta da esportazione. Gli affari dei boss alla Fiera dell'Est : La Slovacchia scopre la mafia. Come drammaticamente accade sempre il sangue è l'unica prova dell'esistenza delle organizzazioni criminali. Ján Kuciak - come sembra ormai evidente dalle indagini - ha ...

Saviano : arriva la 'Ndrangheta da esportazione. Gli affari dei boss alla Fiera dell'Est : I clan non si sentono più ospiti ma considerano la Slovacchia e gli altri Paesi come estensioni della Locride. Chi uccide giornalisti lancia un messaggio:...

#MFR18 - A Roma torna la Fiera dei maker. Appuntamento dal 12 al 14 ottobre - : ... Mobilità intelligente, Education e poi ancora, artigiani e nuovi mestieri, Greentech, Recycling & Upcycling, Green Building, Augmented " Realtà virtuale, Coding, Salute e benessere, Scienza e ...

Cantina di Soave sarà alla Fiera internazionale dei vini e dei liquori "Prowein" di Düsseldorf - Germania. Presenterà nuove annate - nuovi ... : «Questo è un anno molto speciale - commenta l'Export Manager Luca Sabatini - perché Cantina di Soave festeggia il 120° anniversario dalla fondazione. Anche Prowein lo sarà perché presenteremo molte ...

HoReCoast - presentata in Consiglio Regionale l'edizione 2018 della Fiera dei professionisti dell'Horeca - martedì 27 e mercoledì 28 a ... : «HoReCoast è una manifestazione che il Consiglio Regionale sostiene con forza perché crediamo vivamente che l'integrazione pubblico-privato sia la chiave di successo per lo sviluppo dell'economia ...

HoReCoast - presentata in Consiglio Regionale l'edizione 2018 della Fiera dei professionisti dell'Horeca - martedì 27 e mercoledì 28 a ... : Durante la "due-giorni, inoltre, sarà possibile seguire tutti gli appuntamenti in calendario in diretta streaming sul sito web www.HoReCoast.it e sulla fan page https://www.facebook.com/HoReCoast/ . ...