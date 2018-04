Tour of Alps | ultima tappa a Innsbruck Assalto al leader Pinot

Tour of the Alps 2018 : stoccata di Mark Padun nell’ultima tappa - generale a Thibaut Pinot. Froome e Aru in difficoltà : Con l’arrivo di Innsbruck, importante anche per visionare parte del circuito Mondiale, si è chiuso il Tour of the Alps 2018: l’ucraino Mark Padun ha vinto l’ultima tappa, 164 chilometri con partenza da Rattenberg, mentre il francese Thibaut Pinot si è imposto nella classifica generale. Nella prima fase di gara si sono avvantaggiati nove uomini andando in fuga, ma solo dopo una lunga battaglia per riuscire ad evadere dal plotone ...

Tour of the Alps - Sanchez vince quarta tappa. Pinot si conferma leader : Ancora un successo per l'Astana al Tour of the Alps, dopo quelli di Pello Bilbao a Folgaria e Miguel Angel Lopez sull'Alpe di Pampeago. Nella quarta tappa, da Chiusa a Lienz di 134.3 chilometri, ha ...

Tour of the Alps 2018 : ancora una volta l’Astana! Luis Leon Sanchez sorprende tutti a Lienz : ancora una volta l’Astana al Tour of the Alps. La compagine kazaka continua a dominare nella corsa a tappe italiana che oggi ha visto lo sconfinamento in Austria, con l’arrivo di Lienz per la quarta tappa: a trionfare è stato lo spagnolo Luis Leon Sanchez che ha sorpreso tutti con uno scatto nei pressi del traguardo. Resta in maglia di leader della classifica generale Thibaut Pinot. Frazione breve ma molto intensa. I corridori hanno ...

Tour of the Alps - Pinot passa al comando a Merano Video : Sembrava una tappa senza particolari insidie la numero tre del Tour of The Alps [Video], con le salite lunghe ma pedalabili di Mendola e Palade. Invece i corridori l'hanno affrontata in maniera quanto mai battagliera ed intensa, soprattutto grazie ad un coraggioso attacco di Pinot e Pozzovivo. Froome e gli altri uomini di classifica hanno parato il colpo nei chilometri finali, con il successo che è andato all'australiano Ben O'Connor della ...

Tour of the Alps 2018 : Ben O’Connor anticipa il gruppo nella terza tappa. Thibaut Pinot nuovo leader : L’australiano Ben O’Connor trionfa in solitaria sul traguardo di Merano e fa sua la terza tappa del Tour of the Alps. Il corridore della Dimension Data è riuscito ad anticipare il gruppo dei migliori con un attacco magistrale nel finale. Secondo posto per il francese Thibaut Pinot, che diventa il nuovo leader della classifica generale, vista la caduta nell’ultima discesa di Ivan Ramiro Sosa. gruppo lanciato a forte velocità fin dai primi ...

Tour of the Alps : ancora una firma Astana nella seconda tappa Video : Anche la seconda tappa del #Tour of the Alps è stata firmata da un corridore della Astana [Video]. La squadra kazaka sta vivendo una prima parte di stagione di altissimo livello, ed anche #Miguel Angel Lopez ha risposto presente. nella tappa più attesa e difficile del Tour of the Alps, il giovane scalatore colombiano ha messo in mostra una straordinaria brillantezza, andando a vincere davanti a Thibaut Pinot, Ivan Ramiro Sosa e Chris Froome. Aru ...