“Eccomi” Il coraggio di Nadia Toffa | per la prima volta si mostra senza parrucca Il

caffeinamagazine

: @RovetoArdente Vivere La felicità non'e1pazzia ma ê1dono..Bisogna avere il coraggio di dire eccomi..Perdonami...Si diventa felici perdonando - PinoTor64 : @RovetoArdente Vivere La felicità non'e1pazzia ma ê1dono..Bisogna avere il coraggio di dire eccomi..Perdonami...Si diventa felici perdonando - foundevil : Qualcuno deve trovare il coraggio di ammetterlo e quinti eccomi per affermare che “so casually cruel in the name of… -

(Di venerdì 20 aprile 2018)ha ripreso il suo posto per raccontare al pubblico de ”Le iene” anche l’asdi una settimana fa quando aveva detto di essere rimasta a casa per dei problemi legati alle conseguenze delle cure. Una grande paura per tutto il pubblico che pensava ci potesse essere stata una ricaduta dei problemi avuti in dicembre. Ora, per la, la conduttrice silama con un foulard che le copre la testa. Lo scatto che lain compagnia della mamma ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà e incoraggiamento alla Iena che negli scorsi mesi ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori. ”Oggi è venuta a trovarmi la mia mamma. – si legge su Instagram – Una donna fantastica, speciale, unica Una giornata favolosa. #mamminamia #tivogliobene #chebellostareinsieme”. “Ho avuto un cancro. In questi ...