Disponibile evento PUBG con mezzi corazzati | cosa cambia e novità

(Di venerdì 20 aprile 2018)ha una grossa, nel nuovo“Metal Rain” infatti è stato introdotto il fuoristrada corazzato UAZ. La nuova modalità a tempo limitato diè giàe si svolge sulla mappa Erangel.Come funziona Metal Run inCome funziona? Ci sono squadre composte da 8 giocatori che combattono con pistole lanciarazzi nascoste in alcune posizioni della mappa. In totale possono giocare un massimo di 12 squadre. Le pistole servono per far saltare in aria i fuoristradaUAZ che di recente sono stati scoperti da alcuni dataminer: dalle prime immagini si intuisce che non sarà per niente facile distruggerli.Già recentemente i dataminer del gioco, sempre infatti affamati di informazioni, avevano estrapolato alcune informazioni su un particolare nuovo veicolo, poi segnalato su Reddit. Non è infatti la prima volta che si parla di penetrazione dei proiettili anche ...