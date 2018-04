Alla commissione Lavoro la senatrice del M5S malata per mesi e guarita con la candidatura

Emissioni - Più poteri sulle auto Alla commissione europea : Il Parlamento europeo ha votato a favore della nuova normativa tesa a concedere maggiori poteri di controllo alla Commissione Ue sul fronte delle Emissioni inquinanti delle automobili. Il nuovo quadro legislativo, approvato ieri, fornisce a Bruxelles anche poteri sanzionatori sulle case automobilistiche rendendolo così sempre più simile all'Epa, l'agenzia statunitense per la protezione ambientale portata alla ribalta mondiale dalla vicenda del ...

Bogo Deledda - Alla commissione Lavoro senatrice M5s assenteista/ Le Iene : “Aspettiamo una risposta da Di Maio” : Vittoria Bogo Deledda, alla Commissione Lavoro senatrice M5s assenteista. Le Iene: “Aspettiamo una risposta da Di Maio”. Le ultime notizie sull'ex responsabile dei Servizi sociali di Budoni(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 16:02:00 GMT)

La senatrice M5S in malattia per quasi un anno per "stress da lavoro" verrà assegnata Alla commissione Lavoro : Ironia della sorte: la senatrice del Movimento 5 Stelle Vittoria Bogo Deledda nota alle cronache per essersi assentata dal Lavoro come dirigente comunale per otto mesi per malattia ("stress da Lavoro") e poi "guarita" a ridosso della sua elezione a Palazzo Madama come rivelato da Le Iene, sarà assegnata proprio alla Commissione Lavoro. Della sua assegnazione alla Commissione parlamentare ne scrive su Facebook Mario Puddu, sindaco grillino ...

Albania e Macedonia nell'Unione Europea/ Promossi ai negoziati dAlla commissione - ma Macron frena... : Albania e Macedonia nell'Unione Europea: Promossi ai negoziati dalla Commissione, ma il presidente della Francia Emmanuel Macron frena e mette in evidenza tutti i suoi dubbi.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:30:00 GMT)

Unione Europea - Albania e Macedonia promosse dAlla commissione : “Via libera ai negoziati per l’adesione” : Albania e Macedonia vengono promosse da Bruxelles, che dà il suo via libera all’apertura dei negoziati di adesione. Lo hanno comunicato al Parlamento europeo l’Alto rappresentante dell’Ue, Federica Mogherini, e il commissario Ue all’Allargamento, Johannes Hahn. La decisione definitiva è ora attesa dal summit dei 28 leader, in programma a giugno. Secondo la valutazione della Commissione Europea, dopo aver ingranato con le ...

Consultazioni al Colle - asse M5s-Lega-Fi Alla Camera sugli incarichi in Commissione speciale : Inizia il secondo giro di Consultazioni: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra le forze parlamentari per trovare una maggioranza in grado di dare la fiducia a un nuovo governo. Nel pomeriggio dalle 16.30 in poi incontrerà Pd, la colazione del centrodestra e alle 18.30 il Movimento 5 Stelle. M5s intanto ha nominato il comitato p...

Dehors - regolamento visionato dAlla maggioranza. Ora commissione e incontro con operatori : SAN BENEDETTO DEL TRONTO " La bozza è pronta. Il regolamento per l'occupazione del suolo pubblico è approdato in maggioranza, con i tecnici che mercoledì pomeriggio hanno illustrato le future ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 aprile : L’accordo tra M5S e Carroccio per portare Giorgetti Alla guida della commissione Speciale è cosa fatta : Regge L’accordo 5Stelle-Lega B. si nasconde dietro Carfagna La commissione Speciale della Camera al lumbard Giorgetti: Di Maio non molla l’amico Salvini. Ieri riunione ad Arcore: la deputata sarà coordinatrice di Forza Italia di Marco Palombi Slegàteli di Marco Travaglio Fra i tanti luoghi comuni che circolano sulle intese di governo possibili e/o impossibili, uno dei più ripetuti è questo: il programma dei 5Stelle è molto più simile a ...

Via Alla commissione speciale. Giorgetti in pole per la presidenza : Dopo la nomina dei 40 commissari e l'elezione del presidente , il leghista Giorgetti è in pole position, , dopodomani la Commissione speciale sugli atti del governo della Camera potrà finalmente ...

Giancarlo Giorgetti presidente della commissione Speciale Alla Camera : accordo M5s-Lega : accordo tra centrodestra e Movimento 5 stelle. Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega a Montecitorio, è destinato alla presidenza della commissione Speciale della Camera. Lo riporta l'agenzia di stampa Dire che cita fonti parlamentari del centrodestra.L'intesa, spiega un deputato, rientra nel discorso generale che si era fatto anche sulle presidenze delle camere e sul sostegno che Forza Italia, Lega e Fdi avevano garantito a Vito ...

Storia del GLIS - dalle origini nel 1991 Alla sua rifondazione come commissione dell’ANTEL : di Alessandro Martelli * – Il GLIS fu fondato nel 1991 a Bologna, da me ed altri esperti, a conclusione del Workshop «Prospettive e problematiche per l’applicazione dell’isolamento sismico in campo civile e industriale in Italia», organizzato dall’ENEA in tale città in maggio 1990. L’obiettivo era promuovere l’utilizzazione delle moderne tecnologie antisismiche per la protezione delle costruzioni dal terremoto1-3. GLIS era l’acronimo di ...

Parlamento - Alla commissione speciale presto il Def : Il presidente dell'organismo al Senato Vito Crimi , M5s, : 'noi pronti, non siamo più dei marziani' -

Clima : Capi di stato chiedono Alla commissione Europea una chiara strategia climatica per trasformare l’Accordo di Parigi in realtà : I Capi di stato europei hanno invitato la Commissione Europea ad avanzare, all’inizio del 2019, una strategia Climatica per il 2050, che sia compatibile con l’Accordo di Parigi, per la riduzione delle emissioni di gas serra a lungo termine in Europa. L’attuale obiettivo dell’Europa di ridurre le emissioni di carbonio di almeno il 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 si basa sugli sforzi per limitare il riscaldamento globale a 2°C. Ma ...

Facebook - Zuckerberg testimonierà Alla commissione Usa l’11 aprile sul caso Cambridge Analytica : Mercoledì 11 aprile. È la data fissata per l’audizione di Mark Zuckerberg alla commissione energia e commercio della Camera Usa sul caso Cambridge Analytica. Il fondatore e Ceo di Facebook è chiamato a “spiegare il ruolo della sua società” nella vicenda dei dati di 50 milioni di utenti usati a scopi elettorali dall’azienda britannica. “L’audizione sarà un’opportunità importante per gettare luce su ...