Roma | processo Spada | Federica Angeli in aula Ultime notizie | Non ho paura

Processo Spada - Raggi in tribunale con Federica Angeli : Roma non ha paura : Le parole della sindaca: "Qui per lanciare un messaggio forte e duro cotnro la malavita. Le istituzioni non devono lasciare soli i cittadini"

Morì a causa di una buca - in 5 rischiano il processo a Roma : Si tratta di dirigenti del Comune capitolino all'epoca dei fatti (era il 2012) e di imprenditori. L'accusa per la quale potrebbero essere processati è di omicidio colposo: a causa di una buca, un giovane di 20 anni sbandò con il motorino e si schiantò contro una colonna di marmo

Roma - processo Occhionero - l'Avvocatura dello Stato chiede 15 milioni : La Presidenza del Consiglio dei ministri e i ministeri di Interni, Esteri ed Economia, hanno chiesto tramite l'Avvocatura dello Stato un risarcimento danni da 15 milioni di euro nei confronti di ...

Roma - tangenti e regali per ottenere appalti a Palazzo Chigi : 11 persone rischiano il processo : tangenti e regali, dalle ristrutturazioni gratuite in casa alle vacanze in resort di lusso, fino all'assunzione nelle loro società dei figli e dei nipoti dei pubblici ufficiali che li favorivano. E ...

Roma - raid con coltelli e bastoni : baby gang rischia il processo : L'estate del 2017 sarà ricordata come una delle più calde tra le vie di Tor Bella Monaca. Ad accenderla è stata una baby gang composta da undici ragazzini, due così piccoli da non raggiungere nemmeno ...

Roma - giornalista aggredito - via al processo. Piervincenzi : 'Spada non deve chiedere scusa a me - ma a Ostia' : Il Campidoglio è parte civile nel processo a carico di Roberto Spada e di Ruben Alvez Del Puerto accusati di lesioni personali e violenza privata aggravate dal metodo mafioso per l'aggressione ai ...

Camere - Giulia Grillo (capogruppo M5s) : “No a Romani - non voteremo persone indagate o sotto processo” : “Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone indagate o sotto processo. Gli italiani hanno bisogno di risposte ai loro problemi, concentriamoci su quello”. Lo ha detto la capogruppo M5s alla Camera Giulia Grillo, a chi gli chiedeva un’opinione sulla ...