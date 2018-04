Rivoluzione al vertice della Gazzetta | Cairo licenzia due vicedirettori

Rivoluzione calendari in vista? Primo vertice tra le Leghe verso i Mondiali 2022 : Primo vertice a Milano tra le principali Leghe europee: al centro il calendario per la stagione 2022/23 L'articolo Rivoluzione calendari in vista? Primo vertice tra le Leghe verso i Mondiali 2022 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.