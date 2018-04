MotoGP | Marquez da urlo ad Austin

MotoGP Usa - Marquez : «Non ho nessun rancore con Rossi» : AUSTIN - Tcca a Marc Marquez iniziare il confronto a distanza con Valentino Rossi in una conferenza stampa solitaria. ' Rispetto le opinioni di tutti, ma mantengo il mio stile di guida, è importante ...

Marc Marquez - MotoGP : “Ho chiesto scusa - ma resterò lo stesso. Non cambierò il mio stile di guida” : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI VALENTINO ROSSI DALLE 21.30 Grande attesa c’era per le dichiarazioni di Marc Marquez, nella conferenza stampa “straordinaria” tenuta dal pilota spagnolo alla vigilia del weekend di Austin (Stati Uniti), dopo le polemiche sulla sua condotta di gara nel GP d’Argentina (a danno di alcuni piloti tra i quali Valentino Rossi). Lo spagnolo ha fatto un po’ Marcia indietro, prendendosi le ...

LIVE Valentino Rossi - conferenza stampa MotoGP Austin in DIRETTA : il Dottore torna a parlare del caso Marquez! : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Valentino Rossi alla vigilia del GP delle Americhe 2018. Gli strascichi polemici del contatto tra il “Dottore” e Marc Marquez in Argentina ancora non si sono esauriti. Valentino torna a parlare e c’è curiosità su quel che potrà dire relativamente all’accaduto di Termas de Rio Hondo. C’è da aspettarsi ancora benzina sul fuoco o un abbassamento dei ...

LIVE Valentino Rossi - conferenza stampa MotoGP Austin in DIRETTA : il Dottore torna a parlare del caso Marquez! : OASport risponde presente, dunque, offrendovi la DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Valentino Rossi, alla vigilia del GP delle Americhe 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. ...

MotoGP - Vito Ippolito bacchetta Marquez e Valentino Rossi : “Non è giusto fomentare gli animi dei tifosi” : Siamo alla vigilia del terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP ad Austin (Stati Uniti) ma l’episodio di Termas de Rio Hondo (Argentina), tra Valentino Rossi e Marc Marquez, continua a tenere banco. Non è un caso che oggi il “Dottore” terrà una conferenza stampa straordinaria (ore 21.30 italiane), circa due ore dopo quella con gli altri piloti, per spiegare molto probabilmente le proprie ragioni. Lo stesso farà il grande rivale ...

MotoGP - ROSSI VS MARQUEZ AD AUSTIN/ Sarà far west? Urge l’intervento della Dorna : servono penalità esemplari : MOTOGP, ROSSI vs MARQUEZ ad AUSTIN, Sarà far west? Speriamo di no, ma i due ormai si odiano. Grande attesa per cercare di capire cosa accadrà in pista questa domenica(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:10:00 GMT)

MotoGP Honda - Marquez : «Sono stato sempre forte in Texas» : REWIND Il Campione del Mondo è poi tornato a parlare del recente passato: ' Dopo un buon inizio di stagione in Qatar, non ho ottenuto punti in Argentina, ma mi sono sentito bene in entrambe le gare, ...

MotoGP 2018 - GP Austin. Texas - Marc Marquez a forza 5 in Texas : Se la pista texana può restituire tranquillità al campione del mondo in carica, che viene dalla rocambolesca gara dell'Argentina e deve recuperare 18 punti alla testa della classifica, al contrario ...

MotoGP - Marc Marquez non parla di Valentino Rossi : “Ad Austin siamo forti - la moto è positiva e il Mondiale è lungo” : Marc Marquez è pronto per tornare in pista dopo i noti fatti di Termas de Rio Hondo e il tanto chiacchierato speronamento ai danni di Valentino Rossi. Il Campione del Mondo va avanti per la sua strada ed è carico per il GP delle Americhe: ad Austin ha vinto nelle ultime cinque occasioni e vuole allungare la sua striscia di successi. L’iberico fa un punto della situazione alla vigilia del weekend ma senza parlare dell’episodio con il ...

MotoGP : Pedrosa in pista con Marquez ad Austin : Dopo l’intervento al polso destro di una settimana fa, Dani Pedrosa ha iniziato la riabilitazione e, anche se ovviamente non è ancora al 100%, scenderà in pista con Marc Marquez nel GP degli USA ad Austin, terzo round del campionato 2018. Marc e Dani vantano record notevoli sui 5,513 km del circuito molto tecnico del […] L'articolo MotoGP: Pedrosa in pista con Marquez ad Austin sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

MotoGP : Marquez - ad Austin bei ricordi : ROMA, 17 APR - "Una bella pista con una grande atmosfera e bei ricordi: lì ho ottenuto la mia prima pole e la mia prima vittoria in MotoGp. E da allora sono stato sempre forte. Quindi è il posto ...

