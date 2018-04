Microsoft Translator | l’AI funziona su tutti i device e anche senza connessione Internet

surface-phone

: Microsoft Translator aggiornamento, l’app funzionerà anche offline - ItaliaStartUp_ : Microsoft Translator aggiornamento, l’app funzionerà anche offline - thepyramidcafe : Traduttore per Android e iOS: Microsoft aggiorna Translator che usa l'intelligenza artificiale anche ... - NeoEnigma : Microsoft Translator ora sfrutta l'AI per le traduzioni offline -

(Di giovedì 19 aprile 2018)ha lanciato inizialmente il Neural Machine Translation (NMT) basato sull’Intelligenza Artificiale esclusivamente negli smartphone Android dotati di chip AI dedicato come ad esempio il Huawei Mate 10 Pro. Adesso il Colosso di Redmond ha annunciato che la tecnologia è disponibile per tutte le tipologie di hardware di recente produzione grazie a delle modifiche effettuate all’interno del codice dell’app che ne hanno migliorato l’algoritmo di esecuzione: Basandosi su questo lavoro iniziale, il team diè stato in grado di ottimizzare ulteriormente questi algoritmi, consentendo loro di eseguire direttamente sulla CPU di qualsiasi dispositivo modernola necessità di un chip AI dedicato. Questa però non è l’unica novità:hadichiarato che l’appper Android, iOS e Amazon Fire è ora dotata di ...