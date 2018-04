Meteo | caldo anomalo per aprile Come se a luglio ci fossero 40° | Milano | Torino | Trento

Meteo - arriva la “bomba” di primavera. Caldo fuori stagione e temperature ben oltre la media del periodo. Le previsioni che fanno piacere agli amanti della bella stagione : La primavera entra nel vivo e, anzi, sembrerà un po’ estate. Apollo, un imponente campo di alta pressione, conquisterà il nostro Paese, ad iniziare dalle regioni settentrionali, ma via via prenderà possesso anche di quelle centro-meridionali. Il suo dominio – spiegano gli esperti del sito ‘il Meteo .it’ – durerà almeno fino al 25 aprile: il sole sarà l’assoluto protagonista e il clima sarà davvero Caldo . ...

Meteo - temperature quasi estive in tutta Italia venerdì il picco di caldo : ROMA - È arrivata puntuale oggi, come era stato preventivato , una ventata di primavera in tutta Italia. L'anticiclone europeo Apollo , che non a caso ha preso il nome del dio greco del Sole, è ...