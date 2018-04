Concerto del primo maggio a Roma | ecco gli artisti

Roger Waters - Concerto in Italia/ L'ex Pink Floyd inizia da Milano e chiude a Roma : le date del tour : Stasera al Forum di Assago la prima delle due date di Roger Waters, L'ex Pink Floyd passerà in rassegna il meglio della sua ex band, i Pink Floyd ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 21:20:00 GMT)

Concertone del 1° maggio - annunciati anche Lo Stato sociale e Ultimo : ... oltre a trasmettere la manifestazione in diretta da Piazza San Giovanni, racconterà il backstage del Concertone non solo in radio, ma anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla ...

Anche Lo Stato Sociale e Francesca Michielin al Concerto del Primo Maggio : ... oltre a trasmettere la manifestazione in diretta da Piazza San Giovanni, racconterà il backstage del Concertone non solo in radio, ma Anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla ...

Roma - Concerto del Primo Maggio 2018 : Fatboy Slim - Carmen Consoli e altri big : ... oltre a trasmettere la manifestazione in diretta da Piazza San Giovanni, racconterà il backstage del Concertone non solo in radio, ma anche in streaming su RaiPlay Radio, in diretta video sulla ...

Aggiornato il cast del Concerto del Primo Maggio a Roma - con Lo Stato Sociale e Francesca Michielin : tutti i nomi : Il cast del Concerto del Primo Maggio è Stato Aggiornato con nuovi nomi. Va delineandosi l'assetto del prossimo evento da Piazza San Giovanni in Roma, con una nuova serie di artisti che prenderanno parte al live che sarà trasmesso in diretta su Rai3. Tra i nuovi artisti che saliranno sul palco del Primo Maggio, anche il grande debutto di Francesca Michielin. Reduce dal successo del suo ultimo album 2640, la giovane artista di Bassano del ...

Alessia Marcuzzi fuori controllo : come si presenta alla finale dell'Isola - sConcerto generale / Guarda : Alessia Marcuzzi per la finale dell' Isola dei famosi ha indossato l'ennesimo vestito preso dal suo armadio. Stavolta ha scelto niente meno che l'abito con cui si è sposata. Una scelta decisamente ...

Isola dei famosi - ecco il primo eliminato della finale. SConcerto di Mara Venier - la sua frase in diretta : Intorno alle 22 il primo verdetto della finale dell' Isola dei famosi : tra Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani il primo eliminato è l'ex concorrente del Grande Fratello . La Cipriani esplode in ...

“Sto male - devo saltare il Concerto”. Per la prima volta in vita sua Jovanotti è costretto ad annullare un live per problemi di salute : “Ordine del dottore - mi dispiace” e pubblica questa foto su Instagram. Tantissime le parole di conforto dei suoi fan : “Forza Jova - sei tutti noi” : Chi segue Lorenzo in giro per i concerti e sui social lo sa bene che non sta bene, ad annunciarlo proprio lui con una foto che in poche ore ha fatto il giro del web. Eh sì, Jovanotti è costretto (per la prima volta) a sospendere un concerto a causa di un problema di salute. È lo stesso Lorenzo, tramite il suo account Instagram, a dare la notizia ai fan: concerto di Bologna rimandato a causa di un edema alle corde vocali. La prognosi del ...

Jovanotti - piccolo edema alle corde vocali causa il rinvio del Concerto di Bologna : Persino uno stakanovista della musica live come Jovanotti ogni tanto deve alzare bandiera bianca: il popolarissimo cantautore ha infatti dovuto rinviare la data di Bologna prevista per la sera di lunedì 16 aprile a causa di un problema di salute. L’annuncio lo ha dato lo stesso Lorenzo tramite i suoi social network, postando una foto che lo ritrae assieme a un dottore che gli guarda la gola: il problema che affligge il cantante è infatti ...

Jovanotti malato - rinviato il Concerto a Bologna del 16 aprile : tutti i dettagli : Jovanotti malato con tre giorni di silenzio per edema alle corde vocali. Questo il verdetto del suo foniatra, che ha riscontrato il problema e ha imposto lo stop per non andare a peggiorare la situazione col concerto del 16 aprile all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L'artista è stato colpito quindi da questo piccolo problema di salute che lo terrà lontano dal palco del palasport alle porte di Bologna, nel quale avrebbe dovuto tenere la ...

CUNEO/ Sabato 21 agli Angeli il Concerto per aiutare i bambini del Kenya : Sabato 21 aprile, alle 21, al Santuario Madonna degli Angeli di CUNEO è fissato nuovo concerto benefico a favore dei bambini della "Don Cugnod Primary School di Kairune" , Kenya, , creata dal ...

Il Concerto "La musica del cuore" Prossimamente al Casalinuovo l'evento di Consolidal e Uici - InfoOggi.it : ... tesa a valorizzare i talenti locali e regionali, a dimostrazione che i valori nostrani, in particolare della gioventù calabrese, sono in grado di offrire spettacoli di grande rilievo e ...

Le Voci dell'Inchiesta 2018 : gran finale con focus sulla Siria e il Concerto di Diyar Uren Mehrovi : A presentare il documentario, un caleidoscopico ritratto degli avvenimenti, Francesco Strazzari - Professore associato di scienza politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, adjunct research ...

Concerto "La musica del cuore" - martedì la presentazione : ... tesa a valorizzare i talenti locali e regionali, a dimostrazione che i valori nostrani, in particolare della gioventù calabrese, sono in grado di offrire spettacoli di grande rilievo e ...