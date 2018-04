Napoli | De Laurentiis incoraggia la squadra in vista del finale di stagione

Napoli - De Laurentiis : 'Sarri? Se pagano la clausola non posso fare nulla' : Ma nel mondo del calcio ogni anno tutto viene rimesso in discussione a prescindere dal contratto in essere. In questo caso, c'è una clausola rescissoria di 8 milioni di euro. Se qualcuno si dovesse ...

De Laurentiis : Napoli - finché c'è vita c'è speranza : Napoli - A Milano per mantenere vivo il sogno scudetto. Il Napoli si prepara ad affrontare domani a San Siro il Milan con la consapevolezza che solo una vittoria può tenerlo ancora in vita nella ...

Napoli : De Laurentiis sta con Agnelli - attacco a Collina - : Ma immagino che certi poteri forti che esistono ad ogni livello quindi anche nel mondo del calcio, quindi all'interno della Fifa, della Uefa ovunque, possano rimandare rinviare questo sistema ...

De Laurentiis : 'Roma - peccato per Salah! Volevo Klopp al Napoli - mi rispose...' : Stavolta riportate dal portale AlaNews: 'Tiferò Roma? Per forza, che devo tifare! Ma non è che devo tifare Roma, io tifo Italia e la bellezza dello sport. Quando la Roma diede via Salah, dissi ...

De Laurentiis: "Var? Agnelli ha ragione"/ "Anche il Napoli danneggiato da Collina. Rinnovo Sarri..." : De Laurentiis: "Var? Agnelli ha ragione. Anche il Napoli danneggiato da Collina. Rinnovo Sarri...". Le ultime notizie sulle dichiarazioni del presidente del club partenopeo

Napoli - De Laurentiis : 'Poteri forti contro la Var. A Sarri ho già proposto il rinnovo' : Ma immagino che certi poteri forti che esistono ad ogni livello quindi anche nel mondo del calcio, quindi all'interno della Fifa, della Uefa ovunque, possano rimandare rinviare questo sistema ...

Napoli - De Laurentiis : 'Proposto il rinnovo a Sarri - quando vuole firmiamo. Ma ora pensi al campionato' : Un fiume in piena Aurelio De Laurentiis. Tanti gli argomenti trattati dal presidente del Napoli, presente a Roma per l'evento di presentazione della 'Race for the cure'. Intervenuto ai microfoni dei ...

Napoli - De Laurentiis : "Var in Europa rinviata da poteri forti. Collina? Buttò fuori pure me..." : Aurelio De Laurentiis a tutto campo alla presentazione dello spot firmato da Francesca Archibugi per la "Race for the cure 2018", perché lui e la moglie sono da sempre presidenti onorari dell'...

Napoli - Edoardo De Laurentiis : «Mai annunciato l'addio di Sarri» : Napoli - Il Napoli pubblica un'importante notizia su Twitter. "Edoardo De Laurentiis - si legge sul social dei partenopei - smentisce categoricamente di aver mai detto ad alcuno che Maurizio Sarri non ...

Sarri via dal Napoli / L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio - ma De Laurentiis... : Sarri via dal Napoli, L'allenatore ha già disdetto l'affitto di casa? Segnali d'addio, ma Aurelio De Laurentiis vuole fare il tutto per tutto per trattenerlo in azzurro anche l'anno prossimo(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 11:41:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb – Panchina Napoli - De Laurentiis su Di Francesco! : Panchina Napoli – Il Napoli sta disputando una stagione veramente importante, la squadra di Maurizio Sarri è in lotta per lo scudetto, duello con la Juventus che si preannuncia fino all’ultima giornata. Gli azzurri hanno rosicchiato punti ai bianconeri dopo il passo falso della squadra di Allegri contro la Spal, adesso l’intenzione del Napoli è quella di effettuare il nuovo sorpasso in vista dello scontro diretto che ...

Napoli : slitta l'incontro tra Sarri e De Laurentiis : Quell'accordo tanto sperato, dunque, non c'è stato ancora secondo la Gazzetta dello Sport . Il presidente vorrebbe togliere dal contratto la clausola di 8 milioni che permetterebbe all'allenatore di ...

Bilanci Serie A - Lazio e Napoli sono un modello : da Lotito e De Laurentiis gestione virtuosa - flop Inter e Milan : Bilanci Serie A – L’inchiesta sui Bilanci del campionato di Serie A ha fatto emergere un quadro preoccupante, gran parte dei club si trova in una situazione delicata dal punto di vista economico e la situazione potrebbe anche peggiorare in vista dei prossimi anni. Positivi i conti di Juventus e Napoli, i bianconeri grazie anche ai successi sul campo ma sfruttano anche tantissimo lo stadio di proprietà, gli azzurri grazie ...

Napoli - quattro plusvalenze da sogno per De Laurentiis : Come indicato dal Cies, il ritorno economico in caso di cessione di Mertens, Koulibaly, Hysaj e Insigne sarebbe clamoroso: quest'ultimo, in particolare, vale oggi 105 milioni