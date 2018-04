Lieve malore alla Camera E Fico sospende la seduta

ilgiornale

(Di martedì 17 aprile 2018) Un breve momento di tensione ha scosso i deputati in Aula per discutere della crisi in Siria. Unha infatti colto Andrea Giorgis, il deputato del Partito democratico (guarda il video). Il presidente dellaRobertoha immediatamente sospeso i lavori dell'Aula per alcuni minuti. Per fortuna non si è trattato di nulla di grave. Tanto che lo stesso deputato democratico ha lasciato da solo l'emiciclo e, subito dopo, si è potuto riprendere la.Oggi pomeriggio Giorgis si è sentito male mentre era in corso ladellasull'informativa urgente del premier Paolo Gentiloni sui bombardamenti di Stati Uniti, Regno Unito e Francia contro la Siria. Mentre parlava la capogruppo del Movimento 5 Stello, Giulia Grillo, è stato l'esponente democrat, Alessandro Zan, che era appunto seduto vicino a Giorgis a dare l'rme e chiedere l'intervento dei commessi.video ...