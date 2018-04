Berlusconi | consigliere grillino | Muori Poi si scusa | ' Scherzavo'

Berlusconi - l'accusa choc del consigliere grillino : 'Muori'. Poi si scusa : 'Scherzavo' : Ha scatenato una bufera politica il consigliere comunale grillino di Campagnola , Reggio Emilia, Rajinder Singh. L'esponente del M5s prima ha augurato via Facebook la morte al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi . Poi ha ...

Reggio Emilia - consigliere comunale M5s su Facebook : “Berlusconi muori”. Poi si scusa e scrive : “Scherzo” : “Berlusca, se vuoi risolvere tu la situazione in Siria, muori è l’unico modo”. Rajinder Singh, consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Campagnola (Reggio Emilia), nella notte del 15 aprile ha postato questo status su Facebook (scritto da un altro utente e in cui lui è stato taggato). Parole che hanno scatenato polemiche nella politica locale e per le quali la consigliera della Lista insieme di Novellara, nella Bassa ...