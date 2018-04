Serie A | Oddo | “il problema dell’Udinese è di testa”

Serie A Udinese - Oddo : «C'è un problema nella testa dei giocatori» : CAGLIARI - L' Udinese è in un tunnel che sembra non avere fine. La formazione friulana ha perso 2-1 contro il Cagliari una sfida in cui era andata persino in vantaggio , con Lasagna al 10', , ...

Serie A Udinese - Oddo : «Esonero? Giusto valuti la società» : CAGLIARI - Massimo Oddo parte dal gol del 2-1 per descrivere la situazione che sta vivendo la sua Udinese. Calcio d'angolo per il Cagliari, il tecnico dei bianconeri ha una brutta sensazione: "Quando ...

Serie A Udinese - Oddo : «Fallo palese su Jankto sul gol della Lazio» : UDINE - Un Massimo Oddo deluso al termine del match perso dall' Udinese contro la Lazio , ha così commentato ai microfoni di Sky Sport: " Alla squadra ho detto che i momenti di difficoltà ci sono nel calcio e che si incontrano squadre forti come oggi. L'importante è dare tutto quello che si ha. Se non fosse per la sconfitta, ...

Serie A Udinese - Oddo sicuro : «Usciremo dal momento negativo» : UDINE - "Siamo tutti uniti per poter uscire da questo momento. Siamo convinti di portelo fare, è nelle nostre possibilità". Così il tecnico dell' Udinese Massimo Oddo alla vigilia della gara con Lazio,...

Serie A Udinese - Oddo : «Non sono Mago Merlino ma non mi dimetto» : UDINE - L' Udinese è in crisi, ma dopo l'ennesima sconfitta Massimo Oddo non getta la spugna. "Se la squadra non mi seguisse mi sarei già dimesso - ha dichiarato al termine della sconfitta per 0-2 ...

Serie A Udinese - Oddo : «Avevamo fatto bene in contenimento» : BERGAMO - "In fase di contenimento siamo andati bene, credo che l'Atalanta in casa sia abituata a creare molto di più. Oggi ha fatto fatica a vincere. Quando sono arrivato a Udine la squadra aveva tre ...

Serie A Udinese - Oddo : «L'Atalanta non è imbattibile» : UDINE - Momento no per l' Udinese , a secco di punti da sei giornate. Massimo Oddo cerca la svolta nella tana dell'Atalanta: "Voglio vedere una squadra unita, compatta e che abbia voglia di soffrire, ...

Serie A Udinese - Oddo : «Sassuolo? Sarà una partita sporca» : UDINE - "Domani sarebbe importantissimo vincere, ma è fondamentale non perdere. Abbiamo preparato bene la partita poi vedremo cosa ci riserverà ". Lo ha dichiarato il tecnico dell' Udinese Massimo ...

Serie A Udinese - Oddo : «Fatto il massimo contro la Juventus» : E' sempre così la Juventus - spiega l'allenatore dei friulani a Sky Sport - Hanno enormi qualità che fanno emergere durante partita e poi nei momenti di difficoltà sanno come chiudere gli spazi e ...

Serie A Udinese - Oddo : «Momento surreale dopo la scomparsa di Astori» : UDINE - "Siamo vicini a Davide, alla sua famiglia e al dolore che possono provare" . Lo ha detto il tecnico dell' Udinese Massimo Oddo alla vigilia della ripresa del campionato, domani con la Juventus ...

Serie A Udinese - Oddo : «Riprendiamo il Torino in classifica» : UDINE - "Superare la Fiorentina, riprendere il Torino, restare nella parte sinistra della classifica. Sono ancora più motivato di quando eravamo a due punti dall'Europa League" . Il tecnico dell' ...

Serie A Udinese - Oddo : «L'Europa non diventi un'ossessione» : UDINE - "Superare la Fiorentina, riprendere il Torino, restare nella parte sinistra della classifica. Sono ancora più motivato di quando eravamo a due punti dall'Europa League" . Il tecnico dell' ...