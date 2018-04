L' Europa della Difesa e il ruolo delle donne La lezione di Del Casale | Casd

Fifa 18 : disponibili 10 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match di Champions League - Europa League e Coppa della Corona del Principe Saudita : EA Sports ha rilasciato alle 22 del 13 aprile 10 nuove carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite di Champions League, Europa League e Coppa della Corona del Principe Saudita ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK di I MIGLIORI DI Fifa! Ecco la lista dei 10 nuovi “Man of the match” Al Ghannam […] L'articolo Fifa 18: disponibili 10 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match di Champions League, ...

Video/ Salisburgo Lazio (4-1) : highlights e gol della partita (Europa League - ritorno quarti) : Video Salisburgo Lazio (4-1): highlights e gol della partita di Europa League per il ritorno dei quarti. La squadra di Inzaghi crolla e viene eliminata(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 10:30:00 GMT)

Clamorosa eliminazione della Lazio dall’Europa League : In pochi minuti sfugge di mano un sogno per la Lazio. La squadra di Inzaghi è stata eliminata dall’Europa League,

PAGELLE / Salisburgo Lazio (4-1) : i voti della partita (Europa League ritorno quarti) : PAGELLE Salisburgo Lazio (4-1): i voti della partita di Europa League. Inspiegabile crollo dei biancocelesti che vengono eliminati dalla competizione perdendo nettamente in Austria(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 23:56:00 GMT)

Pagelle/ Salisburgo Lazio : i voti della partita (Europa League ritorno quarti - primo tempo) : Pagelle Salisburgo Lazio: i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti che sono scesi in campo nella partita di ritorno dei quarti di finale dell'Europa League 2017-2018(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 22:08:00 GMT)

Figli della disperazione : sempre più brasiliani partono per l'Europa - : ... vale a dire la sicurezza di movimento e di chiare regole di funzionamento dello Stato e della sua economia. L'arrivo dei migranti "con i soldi in tasca", ha provocato un aumento dei prezzi degli ...

Stati Uniti ed Europa sfidano la Russia nei cieli della Siria : Vladimir Putin non vuole cedere, ma europei e americani non vogliono lasciare mano libera a Bashar al Assad. Il rischio è quello di uno scontro militare diretto. Leggi

Champions - impresa Roma. Esulta anche il vice presidente della Commissione Europa : “Dajeeeee Roma! Gialla come er sole, rossa come er core mio!”. Esulta così, con un tweet tutto giallorosso, anche il vice presidente della Commissione Europa, Frans Timmermans che dopo l’impresa della squadra di Di Francesco si è unito alla festa. L’olandese, che ha studiato a Roma, non ha mai nascosto di essere un grande tifoso romanista. L'articolo Champions, impresa Roma. Esulta anche il vice presidente della ...

Toyota - In Europa più della metà sono ibride : La Toyota continua a macinare record nel campo dei veicoli ibridi. Nei primi tre mesi dell'anno, in Europa, le vendite totali sono cresciute del 4% arrivando a 280.300 veicoli dei marchi Toyota e Lexus commercializzati e spingendo la quota di mercato a crescere di 0,1 punti percentuali, al 5,1%. La spinta delle ibride. A trainare la crescita sono state le ibride, con un aumento delle vendite del 18% con 125.400 unità vendute. I veicoli ...

SALUTE - ALLARME POLIOMIELITE / ECDC : possibile ritorno della poliomielite in Europa : ... Pakistan e Afghanistan, con la Regione Europea che ha lo scorso anno festeggiato i 15 anni 'polio free' e l'Oms che ha dichiarato che il mondo "non è mai stato così vicino all'eradicazione". In ...

Da liberale dissidente a icona della destra Orban e la vittoria che spaventa l'Europa : L'"uomo nero" dell'Ungheria, Viktor Orban, punta ad ipotecare il terzo mandato consecutivo come primo ministro. Nella tornata elettorale di ieri quasi 8 milioni di ungheresi avevano diritto al voto. I seggi si sono chiusi alle 19 con un'affluenza record del 68,1% che avrebbero potuto riservare sorprese a favore dell'opposizione. Invece no. La formazione di destra Fidesz del premier, dopo il 64% delle schede scrutinate, era avanti con un ottimo ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : Italia-Serbia 10-9. Le pagelle della gara : cuore Settebello - podio centrato! : Il Settebello ha centrato il terzo posto nell’Europa Cup di Pallanuoto: la Serbia è stata battuta per 10-9 nella partita di oggi. Dopo sei anni l’Italia torna a superare la squadra che ha vinto le ultime Olimpiadi. La bella rimonta della squadra azzurra è stata davvero emozionante: andiamo a scoprire le pagelle della sfida odierna. ITALIA, 7,5: cuore Settebello. Si può riassumere così la partita della nazionale azzurra che, sotto 1-5 ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della terza giornata. La Croazia batte la Serbia e va in finale - l’Italia per il podio : Si sono conclusi i gironi di Europa Cup di Pallanuoto: nel girone degli azzurri, dopo una nuova bella prestazione e la vittoria per 10-7 sulla Grecia, è arrivato il secondo posto nel girone per il Settebello, mentre la Spagna, già certa da ieri del primo posto, ha perso contro l’Ungheria per 7-13. In classifica Spagna ed Italia a quota 6 punti, Ungheria terza a quota 4, Grecia ultima a 1. Gli iberici sono primi per la vittoria nello ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : i risultati della seconda giornata. Spagna in finale - attende una tra Serbia e Croazia : La Spagna è in finale di Europa Cup: questo il verdetto della seconda giornata dei gironi della competizione in corso a Rijeka, in Croazia. L’avversaria della formazione iberica uscirà dal match, che assume i connotati di una semifinale, tra Croazia e Serbia. Per l’Italia, dopo l’ottima prestazione odierna con tanto di vittoria per 10-5 sull’Ungheria, resta la possibilità di arrivare alla finale per il terzo posto, in ...