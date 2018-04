Reddito d’inclusione | boom di domande | la Liguria prima regione al Nord

Reddito d’inclusione - Gentiloni : “Funziona - non stiamo parlando di buone intenzioni. Non possiamo permetterci velleità” : Il Reddito di inclusione? “Funziona e non era scontato. Non stiamo parlando di buone intenzioni, che fioccano in questa fase sull’argomento, ma di fatti”. A rivendicarlo è il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni, nel corso della conferenza “Reddito di inclusione: un primo bilancio”, insieme al presidente dell’Inps Tito Boeri. Gentiloni ha poi avvertito il prossimo: “Questa misura riguarda ...